Zeichnung des historischen Mainberg unterstÃ¼tzt: Bayernwerk-Spende fÃ¼r Schonungen

SCHONUNGEN / MAINBERG – Jährlich unterstützt das Bayernwerk mit einer Spende vielfach soziale und caritative Einrichtungen oder gemeindliche Projekte in den Regionen Bayerns.

„Als bayerisches Unternehmen mit einer historisch engen Verbundenheit zu Land und Leuten möchten wir einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in den bayerischen Kommunen leisten“, erklärte Frank Schneider, Kommunalbetreuer des Bayernwerks für Kommunen in Unterfranken, bei der Spendenübergabe an die Gemeinde Schonungen..

Wie Bürgermeister Stefan Rottmann berichtet, wurde die großzügige Spende in Höhe von 1.000 Euro für die Erstellung einer künstlerischen Zeichnung der Silhouette von Schloss Mainberg verwendet. Der bekannte Schweinfurter Künstler Heinz A. Böhm wurde beauftragt und kreierte mit viel Feingefühl die ansprechende und gelungene Grafik, auf der die prominente Burganlage eingebettet zwischen Weinbergen, dem Fluss und dem historischen Ort Mainberg zu sehen ist. Das Ergebnis der Zeichnung ist heute unter anderem an der Autobahn A70 als touristisches Hinweisschild zu sehen.

„Für Schonungen und seine Ortsteile ist die Darstellung absolut imagefördernd!“, ist Bürgermeister Stefan Rottmann überzeugt. Die Großgemeinde werbe so mit einer intakten und einzigartigen Landschaft, mit einer reichhaltigen Kultur, wertvollen Denkmälern und hoher Lebensqualität.

Die Spende des Unternehmens erfolgt im Rahmen der Spendenaktion, die das Bayernwerk jedes Jahr zum Jahresausklang durchführt und die Gemeinden bei kommunalen Projekten unterstützen soll.

Das Foto zeigt von links Frank Schneider (Bayernwerk) und Bürgermeister Stefan Rottmann vor dem Schonunger Rathaus.

Foto Birgit Wetz