â€žZu jung fÃ¼r altâ€œ: Literaturhaus Wipfeld und Freiwilligenagentur laden zur Bestseller-Lesung von Dieter Bednarz ein

WIPFELD – Was tun, wenn das Berufsleben endet, man sich aber viel zu jung fühlt, um zum alten Eisen zu gehören? Dieter Bednarz, über 30 Jahre SPIEGEL-Redakteur, kommt schwer ins Grübeln, als seine Firma den Vorruhestand propagiert. Aber er wäre nicht der erfolgreiche Journalist und Bestseller-Autor, wenn er mit dieser Situation nicht höchst produktiv und unterhaltsam umgehen würde.

Mit viel Humor und Neugier, angetrieben von den Spötteleien seiner drei jungen Töchter und seiner zehn Jahre jüngeren Frau, begibt er sich auf die Suche nach Menschen, die wie er überzeugt sind: Da geht noch was!

Auf seiner deutschlandweiten Recherchereise trifft Dieter Bednarz Experten für Vorruhestand und Rente, aber auch für Vielfalt am Arbeitsmarkt; er befragt Coachs, Psychotherapeuten und Altersforscher. Er schaut hinter die Kulissen eines Ü-70-Chors auf St. Pauli, schnuppert Theaterluft in einem Senioren-Kabarett, besucht aber auch Kumpels auf der letzten Zeche des Ruhrgebiets, für die vorzeitig Schicht im Schacht ist. Und er besucht in dessen neuem Leben Phillip Lahm, den Kapitän der Fußballweltmeister 2014, der ihm entscheidende Tipps gibt und ihn ermutigt, noch mal ein ganz neues Spiel zu eröffnen.

Ob Hobby, Ehrenamt oder zweite Karriere: Möglichkeiten gibt es viele für die jüngste Ruhestandsgeneration, die ihrem Leben einen neuen Drive geben will. Das neue Buch von Dieter Bednarz ist ein Aufruf an alle Leserinnen und Leser in der Lebensmitte: Wer zu jung ist, um alt zu sein, ist auf jeden Fall nicht zu alt, um neu anzufangen!

Deshalb laden das Literaturhaus Wipfeld und die Freiwilligenagentur GemeinSinn am Montag, den 27. Januar 2020, ins Rathaus nach Wipfeld ein. Für Ehrenamtliche gibt es neben der kostenfreien Autorenlesung noch ein ganz besonderes Special obendrauf: Wenn sie zur Lesung jemanden mitbringen, die/der ihren/seinen Ruhestand auch aktiver gestalten könnte oder möchte, dann schenkt die Freiwilligenagentur GemeinSinn ihnen das Buch „Zu jung für alt – Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben“ im Wert von 19,- €.

Die Plätze sind begrenzt. Die Anmeldungen laufen über das Literaturhaus Wipfeld: 09384/97300 oder kontakt@literaturhaus-wipfeld.de. Ehrenamtliche geben bei der Anmeldung den Vermerk „Lesung + Buchgeschenk“ an.

Dieter Bednarz

ist Journalist, Autor und Referent. Über 30 Jahre berichtete er als Korrespondent und politischer Redakteur des SPIEGEL vor allem über den Nahen und Mittleren Osten. Bekannt wurde er zunächst durch seine Gespräche mit Staats- und Regierungschefs der arabischen Welt, seit 2009 aber auch als Autor persönlich gefärbter Sachbücher und Romane. »Überleben an der Wickelfront« (2009) und »Mann darf sich doch mal irren!« (2013) wurden für das ZDF mit Uwe Ochsenknecht als Dieter verfilmt. 2017 erschien sein Roman »Schwer erleuchtet« (Kino- und Bühnenfassung in Arbeit). Mit „Zu jung für alt“, erschienen im Herbst 2018 in der Edition Körber, schlägt Dieter Bednarz nun ebenso humorvoll wie lehrreich den Bogen von der Wickelfront zur Rentnerfront.

Der Autor, Jahrgang 1956, lebt mit seiner Frau, der Juristin Esther Göttling, und drei Teenager-Töchtern in Hamburg. Näheres zu Vita und Werk unter www.DieterBednarz.de

Text: Koerber Edition/Dieter Bednarz und Katrin Schauer

Bilder: Cover des Buches und ein Foto (Copyright Hasan Demirci)