Zwei Lieblingslokale vom CSU-Landrats-Kandidaten Lothar Zachmann befinden sich in Dingolshausen

LANDKREIS SCHWEINFURT – Wahlen stehen aktuell im Mittelpunkt. Die einen haben wir dicht vor uns, wenn der Bürger am 15. März entscheidet, wer in die Rathäuser der Region und wer ins Landratsamt einziehen wird. Inmitten von Wahlen befinden sich die Leser von sw1.news bereits, denn sie können unter 100 Vorschlägen für das aus ihrer Sicht beste Gastwirtshaus der Region in und um Schweinfurt abstimmen.

Ein Kandidat verbindet nun beides: Lothar Zachmann, bisher Bürgermeister der Gemeinde Dingolshausen, der Landrat im Landkreis Schweinfurt werden möchte, positioniert sich in Sachen Lieblingslokale. Und hat unter seinen persönlichen Top-Vier mit einem Griechen auch ein Lokal in Gerolzofen auf seiner Liste, das bei den sw1.news-Wahlen dabei ist.

Lothar Zachmann sagt: „Ich habe sogar vier Lieblingslokale im Landkreis: als erstes das Geburtshaus meines Vaters in Dingolshausen, das heute noch den Namen Gasthaus Zachmann trägt, ist eine gemütliche Schankwirtschaft mit einem kleinen typisch fränkischem Speiseangebot. Gerne bin ich auch in der Gastwirtschaft am Ellerthäuser See – und da am liebsten auf der Terasse!

Da ich gerne auch Griechisch esse, ist da mein Favorit das Restaurant Elia in Gerolzhofen am Sport- und Tenniszentrum Richtung Schallfeld, aber nicht vergessen möchte ich dabei die Genußwelt Lutz in Dingolshausen. Hier trifft man Einheimische und Gäste aus der Region, die eigene Metzgerei zaubert leckere Speisen auf den Tisch, örtliche Schoppen und regionales Bier wird angeboten! Hier bin ich daheim!“

Zur Wahl: