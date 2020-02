ZwiegesprÃ¤che â€“ oder der Dialog mit sich selbst: Gadengalerie Geldersheim zeigt Bilder von Karin Lorenz und bietet eine Weinprobe

Teilen Facebook

Twitter

GELDERSHEIM – Am 6. März eröffnet Karin Lorenz in der Gadengalerie Geldersheim um 19.30 Uhr ihre Ausstellung mit Acrylbildern, Arbeiten in Mischtechnik und Collagen auf Papier und Leinwand, sowie Linoldrucken von abstrakt bis gegenständlich.

Leidenschaft und Begeisterung für kreatives Malen und Zeichnen kennzeichnen die Künstlerin seit ihrer frühsten Kindheit. Die Anfänge machten Bleistift- und Kohlezeichnungen, gefolgt von Aquarellmalerei. 2003 entdeckte Lorenz die Acrylmalerei als perfektes Medium für die unterschiedlichsten Ausdrucksmöglichkeiten. Dieses spiegelt sich in abstrakten und gegenständlichen Bildern , die einen intensiven Prozess der Auseinandersetzung zwischen Phantasie und Wirklichkeit aufzeigen. Die interessante Ausstellung ist immer sonntags geöffnet von 15 bis 17 Uhr bis einschließlich 10. Mai

Rubrik:

Ausstellung

Veranstaltung:

Zwiegespräche – oder der Dialog mit sich selbst – Bilder von Karin Lorenz

Termin: 06.03.2020, 19.30 Uhr (Vernissage)

Galerie geöffnet: 08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 12.04., 19.04., 26.04., 03.05. und 10.03. jeweils von 15 bis 17 Uhr

Ort: Gadengalerie in den Kirchgaden Geldersheim

Foto: Karin Lorenz

Flüssiges bricht Fasten nicht – Weinprobe in den Gaden

Unter dem Motto „Flüssiges bricht Fasten nicht“ (alte Klosterweisheit) lädt der Gadenverein Gelderheim dieses Jahr am 7. März um 20 Uhr in die Gaden Geldersheim zu einer Weinprobe ein. Zur Verkostung kommen Weine aus dem Weingut Waldemar Braun. erleben sie eine vinophile entdeckungsreise in freundschaftlicher Atmosphäre, eine scheinbar unbegrenzte Vielfalt in Sachen Wein für alle Lebenslagen sowie ein informatives und genussreiches erlebnis.

Die Weinprobe wird musikalisch umrahmt von „Café de la mer – Das Duo“. Nicole Schömig präsentiert mit ihrem Partner in ausgefallenen Arrangements musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau, das Ganze garniert mit einem augenzwinkernden Schuss Humor.

Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung unter 09721/84495 bis zum 04. März nötig .

Beginn: 20 Uhr,

Einlass 19:00 Uhr.

Rubrik:

„Verschiedenes“

Veranstaltung:

„Flüssiges bricht Fasten nicht“ Weinprobe in den Geldersheimer Gaden

Termin: 07.03.20, 20.00 Uhr

verbindliche Anmeldung unter 09721/84495 bis zum 04. März

Ort: Kirchgaden Geldersheim