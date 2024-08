Kurs zur häuslichen Pflege für Angehörige und Interessierte

DITTELBRUNN/WERNECK – Ab September bietet die AWO Unterfranken in Zusammenarbeit mit der BARMER Krankenkasse kostenfreie Kurse an, um nützliches Pflegewissen für den häuslichen Pflegealltag zu vermitteln.

Viele Menschen möchten so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben und im Bedarfsfall auf einen ambulanten Pflegedienst zurückgreifen. Doch durch den zunehmenden Fachkräftemangel können diese Dienste möglicherweise nicht mehr täglich in jeder Gemeinde Pflegeleistungen anbieten. In solchen Fällen übernehmen häufig Angehörige, Nachbarn oder Ehrenamtliche die Pflege und Betreuung. Um diese Personen in ihrem wichtigen Engagement zu unterstützen und zu entlasten, bietet die AWO Unterfranken nun Gruppenpflegekurse an.

Die Kurse vermitteln grundlegendes Wissen für die häusliche Pflege. Geschulte Pflegefachkräfte zeigen den Teilnehmenden hilfreiche Handgriffe, zum Beispiel zur rückenschonenden Mobilisation von Pflegebedürftigen. Zusätzlich werden wichtige Informationen zu Themen wie Gesundheit, Hygiene, Sozialversicherungsleistungen und Entlastungsmöglichkeiten gegeben. Ulrike Hahn, Bereichsleiterin Alter und Pflege des AWO Bezirksverbands Unterfranken, betont: „Wir achten darauf, dass unsere Pflegekurse den Teilnehmenden ausreichend Raum bieten, sich untereinander auszutauschen.“

Die Kurse starten am 12. September in der Tagespflege Werntal in Werneck und am 24. September in der Tagespflege am Sonnenteller in Dittelbrunn. Sie umfassen jeweils acht Abende. Anmeldungen werden von Tanja Schmitt, Pflegedienstleitung des AWO Ambulanten Pflegedienstes in Schwebheim, entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenlos, da die Kosten vollständig von der Pflegekasse übernommen werden.

Interessierte können sich bei Tanja Schmitt unter Tel. 09723 9327863 oder per E-Mail an ambulanter-pflegedienst@awo-unterfranken.de anmelden.