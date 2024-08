Landkreis Schweinfurt muss 500 Wohnungen pro Jahr neu bauen – In leerstehende Wohnungen kann oft keiner einziehen

SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt steht vor einer großen Herausforderung im Wohnungsbau. Laut einer aktuellen Analyse des Pestel-Instituts müssen bis 2028 jährlich rund 500 neue Wohnungen gebaut werden, um den bestehenden Mangel von 830 Wohnungen abzubauen und veraltete Nachkriegsbauten zu ersetzen. Der Leerstand von rund 3.170 Wohnungen im Landkreis kann diesen Bedarf nicht decken, da viele dieser Wohnungen sanierungsbedürftig oder seit Langem unbewohnt sind.

Das Pestel-Institut betont, dass ein gewisser Leerstand notwendig ist, um Flexibilität bei Umzügen und Renovierungen zu gewährleisten. Doch viele Eigentümer zögern mit der Sanierung ihrer leerstehenden Wohnungen aufgrund unklarer politischer Vorgaben und finanzieller Unsicherheiten. Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, kritisiert das politische Hin und Her, wie beim Heizungsgesetz, als Hemmnis für notwendige Sanierungen und Investitionen.

Katharina Metzger, Präsidentin des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel, fordert daher eine Reduzierung der Bauvorschriften und Baustandards, um den Wohnungsbau zu vereinfachen und zu beschleunigen. Sie warnt vor den Folgen der aktuellen Politik und fordert stärkere staatliche Unterstützung, insbesondere im sozialen Wohnungsbau, für den jährlich mindestens 12 Milliarden Euro notwendig seien. Der geplante Bundeshaushalt für 2025 sieht jedoch lediglich 3,5 Milliarden Euro vor, was laut Metzger unzureichend ist, um die Wohnungsnot zu bekämpfen.

Metzger warnt zudem vor einem „regelrechten Absturz“ in der Wohnungsbau-Branche, da viele Unternehmen aufgrund der stockenden Neubauprojekte bereits Kapazitäten abbauen mussten. Sie sieht darin eine Gefahr für die soziale Stabilität in Deutschland und fordert eine dringende Kehrtwende in der Wohnungspolitik.