Lebenshilfe Schweinfurt: Zehn Jahre „Mensch inklusive“

SENNFELD – Am Mittwochabend feierte die Initiative „Mensch inklusive“ in der Sennfelder Frankenhalle ihr zehnjähriges Bestehen. Die Einrichtung, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört, vermittelt Menschen mit Behinderung wohnortnahe Arbeitsplätze in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Dabei werden die Fähigkeiten und Wünsche der Menschen mit den Anforderungen der Arbeitgeber abgeglichen, um passende Arbeitsverhältnisse zu schaffen.

„Vor zehn Jahren legten wir den Grundstein für eine Vision: Menschen mit Behinderung den gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, erklärte Martin Groove, Geschäftsführer der Lebenshilfe Schweinfurt, in seiner Festrede. Was als kleines Projekt begann, hat sich zu einer etablierten Einrichtung entwickelt, die heute etwa 100 Kooperationsbetriebe und Teilnehmer in Schweinfurt sowie den umliegenden Landkreisen Schweinfurt, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen betreut. Mit allen beteiligten Landkreisen und der Stadt Schweinfurt bestehen zudem offizielle Kooperationsvereinbarungen.

Zur Jubiläumsfeier waren zahlreiche Vertreter aus der Region sowie Behindertenbeauftragte, Unternehmensvertreter und „Mensch-inklusive“-Teilnehmer gekommen. Eva Lieb, Leiterin von „Mensch inklusive“, lobte den Mut und die Stärke der Menschen mit Behinderung, die an dem Programm teilnehmen, und betonte deren Hingabe. Alexandra Elbert, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Schweinfurt, würdigte den Fleiß und das Durchhaltevermögen der Teilnehmer, die entscheidend zum Erfolg von „Mensch inklusive“ beigetragen haben. Peter Pratsch, der frühere Leiter der Einrichtung, dankte den Betrieben, die sich auf das Projekt eingelassen haben, und betonte den beiderseitigen Nutzen der Zusammenarbeit. Auch Sennfelds Bürgermeister, Oliver Schulze, hob die Bedeutung der Initiative hervor: „‚Mensch inklusive‘ ist ein Beispiel dafür, wie echte Teilhabe gelingen kann.“

Ein Höhepunkt der Feier war das symbolische Zusammenlegen von drei großen Puzzles an einer Magnetwand, bei dem jedes Puzzleteil das Logo eines teilnehmenden Betriebs zeigte. In der Mitte war das „Mensch-inklusive“-Logo zu sehen. Die musikalische Begleitung der Band „Good Vibrations“ sowie Burger vom Grill sorgten für gute Stimmung unter den Gästen.