Leichtathletik: Sara Baunach gewinnt Silber in Bukarest

Bereits im Mai wurde Sara Baunach in den DJK-Bundeskader der Leichtathleten nominiert, der Deutschland bei den FICEP-FISEC Games Mitte Juli in Bukarest vertreten durfte. Und das, obwohl dort für die Mädchen der Altersklasse U18 nicht Saras stärkste Disziplin, der 3000m-Lauf, sondern nur 800m und 1500m ausgeschrieben waren.

Am Wochenende lernte sich das deutsche DJK-Team der Leichtathleten, Schwimmer und Volleyballer bei einem Vorbereitungslehrgang in Duisburg kennen und trainierte gemeinsam, bevor es am Montag der Flieger nach Bukarest ging. Dort angekommen musste man sich zunächst an Temperaturen teils deutlich über 40 Grad und einige Defizite in der Organisation der FF-Games gewöhnen, der guten Stimmung im deutschen Team tat dies aber keinen Abbruch.

Am Mittwoch konnte sich Sara in spannenden Vorläufen für das 800m-Finale am nächsten Tag qualifizierten. Zum Endlauf stiegen die Temperaturen weiter an, Sara war mit 2:32 Minuten zwar langsamer als am Vortag, erfreute aber mit einem beherzten Rennen und landete damit auf Rang sieben. Zwei Tage später zeigte Sara eine tolle Leistung im 1500m-Lauf und belegte – zum Stolz ihrer DJK Schweinfurt – mit 5:12 Minuten einen hervorragenden fünften Platz im internationalen Feld.

Als Höhepunkt wurde den deutschen Leichtathletinnen bei der Abschlussfeier am Abend die Silbermedaille für Platz zwei in der Teamwertung überreicht. Überglücklich und um viele tolle Erfahrungen bereichert kehrte Sara nach acht Tagen zurück in die Heimat. Neben der Eröffnungs- und Schlussfeier sowie einigen gemeinsamen Ausflügen wird Sara der große Basar in bester Erinnerung bleiben, bei dem sie unter anderem mit einem Sportler aus Chile das Trikot getauscht hat.

Foto (von Michael Baunach): Sara Baunach gewann mit den deutschen DJK-Leichtathletinnen bei den FF-Games in Bukarest in der Mannschaftswertung die Silbermedaille.