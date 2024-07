Leopoldina-Krankenhaus ist Service- und Qualitätspartner der PKV

Das Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt hat eine umfassende Überprüfung seiner medizinischen Qualität sowie seiner Wahlleistungsangebote in den Bereichen Unterkunft und Verpflegung erfolgreich bestanden.

Verantwortliche des Bundesverbandes der Privatversicherungen (PKV) führten eine Inspektion der Wahlleistungsbereiche durch, die übrigens nicht nur privatversicherten Patienten offenstehen. Sie überprüften die Standards aller angebotenen Wahlleistungen des Schweinfurter Schwerpunktversorgers und zeigten sich begeistert.

Besonders überzeugte der im Jahr 2022 neu in Betrieb genommene Wahlleistungsbereich C2 sowie die Auswahl an Speisen. Darüber hinaus legte das Krankenhaus seine Daten der gesetzlichen Qualitätssicherung gegenüber der PKV offen und erhielt eine Bestätigung über die überdurchschnittliche medizinische Qualität in den diversen Leistungsbereichen.

Infolgedessen wird das Leopoldina-Krankenhaus nun beim Bundesverband der Privatversicherungen als Referenzkrankenhaus geführt. Andere Krankenhäuser, die eine Neuorganisation ihrer Wahlleistungsbereiche planen, können das Leopoldina in Schweinfurt besuchen, um sich wertvolle Tipps und Anregungen für ihre eigenen Projekte zu holen.