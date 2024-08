Lidl Deutschland Tour führt am 22. August auch durch den Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Lidl Deutschland Tour ist nach Angaben des Veranstalters das größte Radrennen des Landes. In diesem Jahr startet das Rennen in Schweinfurt und führt auf der ersten Etappe nach Heilbronn auch durch den Landkreis Schweinfurt.

Nach dem Start in Schweinfurt zieht die Karawane am Donnerstag, 22. August, voraussichtlich zwischen 12.40 Uhr und 13.15 Uhr durch Sennfeld, Grafenrheinfeld, Bergrheinfeld, Ettleben, Werneck bis Essleben. Bereits am Mittwoch, 21. August, findet zum Auftakt des Radrennens ein Prolog in Schweinfurt statt. Weitere Informationen dazu finden Interessierte unterwww.schweinfurt.de

Wie der Veranstalter informiert, wird die jeweilige Straße in den Durchfahrtsorten circa 45 Minuten vor der Ankunft des Fahrerfeldes gesperrt. Sobald die Teilnehmenden und alle Begleitfahrzeuge passiert sind, gibt die Polizei die Sperrung wieder frei. Aus einsatztechnischen Gründen können diese Sperrungen nachdem das Feld passiert ist länger als geplant andauern.

Zur ausführlichen Vorabinformation wird ab Anfang August die Strecke des Radrennens durch Hinweisplakate für alle Anwohnerinnen und Anwohner kenntlich gemacht. Diese Streckenplakate und zusätzliche Halteverbotsschilder weisen darauf hin, dass die Strecke am 22. August nicht beparkt werden darf.

Weiterführende Informationen sind unterwww.Deutschland-Tour.com/Verkehr einsehbar.

Wer als Helferin oder Helfer beim Radrennen dabei sein möchte, kann sich beim Veranstalter als Streckenposten registrieren. Mehr Informationen gibt es dazu unter www.Deutschland-Tour.com