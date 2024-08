LKW überfährt Verkehrsinsel und drei Verkehrszeichen – Wer kann Hinweise geben?

FRAMMERSBACH, LANDKREIS MAIN-SPESSART – In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02:04 Uhr fuhr ein Sattelzug in der Orber Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Einbahnring ein.

Nachdem der Fahrer das Fahrzeug zurücksetzte und erneut korrekt in den Einbahnring einfuhr, überfuhr er dabei eine Verkehrsinsel und beschädigte drei Verkehrszeichen. Der Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger waren weiß.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohr unter Tel. 09352/874130 oder per E-Mail an ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.