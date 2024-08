LKWs fahren nach Unfall ohne anzuhalten weiter – Wer kann Hinweise geben?

LOHR AM MAIN, LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Montagmorgen gegen 08:15 Uhr ereignete sich auf der B26 in Richtung Rechtenbach ein Unfall zwischen zwei Lkw. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer überfuhr kurz nach Lohr die Mittelleitlinie und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden roten Lkw. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert, wodurch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Beide beteiligten Lkw setzten ihre Fahrt zunächst fort, jedoch konnte der Lkw, der die Leitlinie überfuhr, kurze Zeit später gestoppt werden. Der rote, entgegenkommende Lkw konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohr unter Tel. 09352/874130 oder per E-Mail an ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.