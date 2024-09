Loch in Wand einer Werkstatt in Schwebheim gerissen – Kupfer im Wert von 20.000 Euro entwendet – Fahndung läuft – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEBHEIM – Am Etzberg: Im Zeitraum von Donnerstag 18:00 Uhr bis Freitag 06:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter rund 1,5 Tonnen Kupferschienen und -verschnitt.

Um in das Werkstattgebäude zu gelangen, rissen die Diebe ein etwa halbes Quadratmeter großes Loch in die Außenwand, das sie anschließend mit angelehnten Verbundstoffplatten tarnten. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, ebenso der Wert des gestohlenen Kupfers.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.