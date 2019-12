1.000 Euro fÃ¼r die Station TanzbÃ¤r: Der Chor Klangfarben spendet fÃ¼r Musiktherapie

Teilen Facebook

Twitter

ZEUZLEBEN / WÜRZBURG – „Wir wissen, was Musik bewirken kann!“, ist sich Maria Theiss sicher. Sie leitet den Chor „Klangfarben“ aus Zeuzleben bei Werneck. Sie und die knapp 30 Chormitglieder singen gerne deutsche Lieder, Gospels und Welthits, bei denen fast jeder mitsingen kann.

Im Oktober gaben sie in der Pfarrkirche in Zeuzleben ein Marienkonzert mit dem Gastchor vom Männergesangverein „Frohsinn“ aus Waigolshausen. Die Zuhörer wurden aufgefordert zu spenden und es kamen sage und schreibe 1.000,- Euro zusammen, die der Chor für die Musiktherapie der Station Tanzbär in der Missio Kinderklinik spenden möchte.

Was ist die Station Tanzbär?

Hier werden schwerbehinderte Kinder medizinisch und therapeutisch betreut und längst nicht alles, was für die kleinen Patienten erforderlich ist, wird von den Kassen auch bezahlt: Musiktherapie wie das Klangboot, Logopädie und auch spezielle Förder- und Therapiematerialien und die palliative Begleitung können oft nur mit Spenden finanziert werden. Gerade die aufwändige Arbeit mit Behinderten ist mit den Krankenkassenbeiträgen allein nicht zu bezahlen.

Wir wissen, was Musik bewirken kann!

„Musik berührt in jedem Fall. Sie kann uns zu Tränen rühren oder uns froh machen“, so Maria Theiss. Nach den Chorproben seien fast alle immer gut gelaunt. Dass Musik auch eine positive Auswirkung auf die Gesundheit der Patienten im Krankenhaus hat, konnte ihr dann Chefärztin Prof. Dr. med. Christina Kohlhauser-Vollmuth bei der Besichtigung des Therapieraums bestätigen. Besonders faszinierend: Das Klangboot. Das Klangboot ist ein Instrument in Form eines Bootes, in das die Patienten gelegt werden. Auf der Unterseite befindet sich Saiten, die vom Therapeuten bespielt werden. Die Klangwellen durchdringen den Körper bis in die kleinste Zelle und werden vor allem als Vibration wahrgenommen. Bei den Patienten wird die Atmung ruhiger und tiefer und die Sauerstoffsättigung im Blut erhöht sich. Ganz deutliche Signale, dass Musik gut tut – vor allem dann, wenn sich die Patienten nicht selbst mitteilen können.

Auf den Bildern:

* Der farbenfrohe Stern zur Spende macht dem Chor „Klangfarben“ alle Ehre. Die Chor-Vertreter Stefanie Kraus, Gabi Barthelmes, Isolde Drescher, Robert Drescher und Maria Theiss mit Prof. Dr. Christina Kohlhauser-Vollmuth (4.v.l.; Chefärztin der Missio Kinderklinik) bei der Spendenübergabe.

* Klangboot-Therapie auf der Station Tanzbär

Fotos: Inline Internet & Werbeagentur