1000 Euro durch einen Lauf nach WÃ¼rzburg: Aus einer Schnapsidee wurde eine Spende fÃ¼r die Schweinfurter Kindertafel

SCHWEINFURT – Strahlende Gesichter bei der Schweinfurter Kindertafel: Der Limousinenservice Schweinfurt organisierte aus einer Schnapsidee heraus einen Spendenlauf von Schweinfurt nach Würzburg und zusammen kamen 1000 Euro, die Inhaber Dominik Glück und seine Mitläufer Frank Wagner, Roland Smith, Maik Borchert und Justin Glück nun dem Vorstand der Schweinfurter Kindertafel e.V. überreichten.

Wie Dominik Glück bei der Überreichung des Schecks erläuterte, waren seine Freunde sofort dabei als das Projekt Spendenlauf geboren wurde. Am 28. November 2020 machte sich das Quartett dann auf den Weg nach Würzburg, der elfjährige Sohn Justin Glück fuhr die gesamte Strecke mit seinem Fahrrad mit. Dominik Glücks Limousinenservice unterstützt jährlich ein soziales Projekt und in diesem Jahr fiel die Wahl sofort auf die Schweinfurter Kindertafel. Glück dankte nicht nur seinen Freunden und Mitläufern für deren großartige Unterstützung, sondern allen Spendern für ihren Beitrag zum Spendenlauf.

Der Vorsitzende der Schweinfurter Kindertafel, Stefan Labus, dankte dem lauffreudigen Quartett sehr herzlich für ihre Spende und informierte über die ehrenamtliche Arbeit der Kindertafel: Der Verein beliefert 13 Grund-, Haupt und Förderschulen sowie Kindergärten in Schweinfurt. Er stellte heraus, dass man vor elf Jahren mit 35 Frühstückspäckchen am Tag ganz klein angefangen habe und mittlerweile bei etwa 400 (!) Päckchen täglich angekommen sei.

„Fast eine Million Frühstückspakete haben wir inzwischen verteilt und daher können wir Spenden – ob in Sach- oder Geldform immer sehr gut gebrauchen.“ Die Grundidee des gesunden Frühstücks durch die Kindertafel ist: „Wir möchten Kindern aus sozial benachteiligten Familien mit dem Frühstücksbeutel einen guten Start in den Tag bereiten. Sie haben oft wenig und in diesen Familien muss oft noch am Essen gespart werden. Dies soll aber nicht auf Kosten der Kinder gehen, die die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft sind“, so Stefan Labus.

Unser Foto zeigt von links: Vorsitzender der Schweinfurter Kindertafel, Stefan Labus, Vorstandsmitglied Peter Glückert, die Botschafterin der Kindertafel, Steffi List, sowie die tapferen Läufer und Radfahrer Frank Wagner, Justin Glück, Maik Borchert, Dominik Glück und Roland Smith.

Foto: Diana Glück