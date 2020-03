18. Schweinfurter Berufsinformationstag ist verschoben, ShowbÃ¼hne des Sports abgesegt, Ã¶ffentliche Veranstaltungen der CSU auch

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt haben die aktuelle Lage in Zusammenarbeit mit der Stadt Schweinfurt und dem Gesundheitsamt am Landratsamt Schweinfurt täglich neu bewertet. Der 18. Schweinfurter Berufsinformationstag am kommenden Samstag findet nicht statt. Den Austellern und denjenigen, die die Messe besuchen wollten, möchten die Veranstalter ausdrücklich ihr Bedauern über die Absage aussprechen.

Die Veranstaltung wird auf einen baldmöglichen Termin verschoben. Über den Ausweichtermin informieren die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt zu gegebener Zeit.

Showbühne des Sports wird abgesagt

Die Stadt Schweinfurt hat nach intensiven Gesprächen, auch mit dem Gesundheitsamt entschieden, die Showbühne des Sports am kommenden Freitag, 13. März abzusagen. Die engen Räumlichkeiten verbunden mit der Tatsache, dass die Besucher nicht individualisierbar sind, d.h. zum Beispiel nicht abgeschätzt werden kann, aus welchen Regionen sie kommen, sprach schließlich für eine Absage.

Die Stadt Schweinfurt will versuchen, einen Ersatztermin noch in diesem Jahr zu ermöglichen. Details hierzu gibt es aber aktuell noch nicht.

CSU sagt Veranstaltungen ab

In Anbetracht der Ausbreitung des Corona-Virus folgt die CSU-Landesleitung der Empfehlung der Bayerischen Staatsregierung, des Krisenstabs und des Robert-Koch-Instituts (RKI) und sagt bis zum Ende der Osterferien alle öffentlichen Veranstaltungen der Partei ab.

Auch die CSU in Stadt und Landkreis Schweinfurt folgt dieser Vorgabe und sagt alle größeren Veranstaltungen und Kundgebungen ab. „Die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und unserer Mitglieder steht im Vordergrund“, erklären die Kreisvorsitzenden Dr. Anja Weisgerber (CSU Schweinfurt-Land) und Stefan Funk (CSU Schweinfurt-Stadt).

Deshalb habe man zusammen mit Landratskandidat Lothar Zachmann und Oberbürgermeister Sebastian Remelé auch entschieden, auf einen zentralen CSU-Wahltreff am Sonntagabend zu verzichten. Die für Montag geplanten Danke-Abende für Stadt und Landkreis werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die CSU-Infostände in der Stadt und im Landkreis werden jedoch stattfinden. „Wir sind vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung, werden aber nicht offensiv auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen“, so Weisgerber und Funk weiter.

Die CSU-Kreisverbände appellieren nochmal an die Bevölkerung, am Sonntag wählen zu gehen oder die Briefwahl zu nutzen. Briefwahlunterlagen können bis Freitag auch persönlich oder durch einen Bevollmächtigten im zuständigen Wahlamt abgeholt werden. Sollten Wähler am Wahltag erkrankt sein und kein Wahllokal aufsuchen können, könnten sie kurzfristig per Briefwahl an der Kommunalwahl teilnehmen. Gleiches gilt auch für deren Kontaktpersonen. Die entsprechenden Anträge können Erkrankte notfalls noch bis um 15 Uhr des Wahltages bei den Gemeinden stellen oder stellen lassen.