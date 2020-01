5 Jahre nach der Sanierung des Schwimmbads Geomaris in Gerolzhofen: 1 Euro Eintritt am kommenden Samstag mit Empfang und Live-Musik

GEROLZHOFEN – Im November 2014, also vor fünf Jahren, konnte die Stadt Gerolzhofen nach eineinhalbjähriger Umbaupause das Schwimmbad Geomaris wieder eröffnen.

Im Januar fanden bereits zahlreiche Jubiläumsaktionen statt. Am kommenden Samstag, 18. Januar 2020, ist nun Tag der offenen Tür. Den ganzen Tag über kostet der Eintritt nur 1 Euro. Um 10 Uhr laden Bürgermeister Thorsten Wozniak und Betriebsleiter Wolfgang Schulz zum „Jubiläumsempfang mit Sekt und Selters“. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, der kostenlose Empfang findet im Foyer statt. Bürgermeister Wozniak und die Mitglieder des Stadtrats würden sich über rege Beteiligung seitens der Bürgerinnen und Bürger freuen.

Um 11, 13 und 15 Uhr finden dann kurze Betriebsführungen statt (im Bad). Von 17 bis 20 Uhr tritt die Elvis-Presley-Tribute-Band „The King Creole“ (Foto) in der Schwimmhalle auf. „The King Creole“ spielt seit 2008 wie einst die Ur-Besetzung des „King“ in den Jahren 1954 bis 1958 im original Sound der Fifties die Hits von Elvis, Scotty, Bill und D.J.: Die gute alte Zeit des Rock’n’Roll und der 50er Jahre.

Nicht zuletzt finden am Samstag und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr zu jeder vollen Stunde Eventaufgüsse in der Sauna statt.

Weiter geht’s dann eine Woche drauf: Am Samstag, 25. Januar 2020, werden kostenlose Aqua-Fitness-Schnupperkurse angeboten.

Übrigens: Der positive Trend der Besucherzahlen hält weiterhin an, auch im vergangenen Jahr gab es wieder einen Zuwachs bei den Besucherzahlen. 2019 besuchten 229.014 Gäste das Schwimmbad, das sind genau 8528 mehr als im Jahr zuvor – und damit knapp 20.000 Besucherinnen und Besucher mehr als 2017.

Die Besucherzahlen der vergangenen drei Jahre:

2019: 229.014

2018: 220.486

2017: 209.617

Das ausführliche Jubiläumsprogramm gibt’s im Internet unter www.geomaris.de

Foto: The King Creole