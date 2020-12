600 Mittagessen fÃ¼r die Bahnhofsmission: Bundesverband Deutsche Kindertafel e.V. kÃ¼mmert sich um die HilfsbedÃ¼rftigen Schweinfurts

SCHWEINFURT – Der Bundesverband Deutsche Kindertafel e.V. denkt auch und gerade an den Feiertagen an die Hilfsbedürftigen Schweinfurts. So lieferte der Bundesvorstand an Heilig Abend warmes Essen in die Bahnhofsmission Schweinfurt, wo die beiden Leitungen, das von den hilfsbedürftigen Menschen sehnlichst erwartete Essen, verteilten.

Wie der Geschäftsführer des Bundesverbandes, Stefan Labus, in einer Presseinformation mitteilt, war die Bahnhofsmission schon im Frühjahr auf die Kindertafel zugekommen mit der Bitte, ob man auch sie unterstützen könne. Gesagt, getan: Bereits während des 1.Lockdowns versorgte die Kindertafel nicht nur die Kinder und Jugendlichen des Hauses Marienthal mit warmen Essen, sondern auch die Bahnhofsmission.

Da die Bahnhofsmission in Schweinfurt ökumenisch geführt wird, arbeiten dort zwei Leitungen zusammen: Susanne Brand, von In Via Würzburg-Schweinfurt und Ingeborg Götz vom Diakonischen Werk Schweinfurt. Beide drückten bei der Übergabe ihre große Freude und den herzlichsten Dank für die großzügige Unterstützung durch den Bundesverband Deutsche Kindertafel e.V. aus: „Sie leisten soziale Arbeit par excellence! Und helfen Menschen, die sich in einer äußerst schwierigen Lage befinden.“ Das Klientel der Bahnhofsmission ist sehr vielfältig; es kommen Frauen wie Männer, Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose und Wohnsitzlose.

Für Labus und seine Mitstreiter ist es „selbstverständlich, dass wir denen unter die Arme greifen, die nichts oder nur sehr wenig haben. Deswegen unterstützen wir die Arbeit der Bahnhofsmission sehr gerne. Seit Mitte November wurden bis Weihnachten 600 Essen geliefert; Labus versprach den beiden Leiterinnen, dass die Kindertafel sie auf jeden Fall bis mindestens 10. Januar 2021 mit Essen unterstützen werde. Zudem hatte der Bundesvorstand noch ein Weihnachtsgeschenk dabei: Aufgrund der engagierten Unterstützung der Kindertafel durch die beiden Firmen Bionade und Pabst Transport, werde man der Bahnhofsmission demnächst einige hundert Flaschen Bionade zur Verteilung zukommen lassen.

Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutsche Kindertafel e.V., Stefan Labus, informierte das Team der Bahnhofsmission Schweinfurt über die ehrenamtliche Arbeit des Bundesverbandes. Vorstandsmitglieder Rainer Zink und Steffi List, die gleichzeitig auch die Botschafterin des Bundesverbandes ist, erläuterten, dass die eigenen Möglichkeiten gerne genutzt würden, um die lokale Szene der Hilfsbedürftigen tatkräftig zu unterstützen. Die Hilfsaktion für die Bahnhofsmission sei eine Win-Win-Situation für zwei Seiten: Denn zum einen profitierten die Gäste der Bahnhofsmission, zum anderen der Wirt Udo Geyer vom Genuss 67, Euerbach, der die Bahnhofsmission immer werktags mit ca. 20 Essen pro Tag versorge. „So haben beide Seiten etwas davon und uns freut es, wenn wir dazu beitragen können, die soziale Notlage in Schweinfurt lindern zu können“, so der Bundesvorstand unisono.

Auf dem Bild: Der Vorstand des Bundesverbandes Deutsche Kindertafel e.V. (v.l.) Rainer Zink, Steffi List und Stefan Labus bringen warmes Mittagessen in die Bahnhofsmission, das dort an die hilfsbedürftigen Menschen verteilt wird.

Foto: Fabian Fischer