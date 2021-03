ADFC-Fahrradklima-Test 2020: Vier von fÃ¼nf Radfahrenden in Schweinfurt fÃ¼hlen sich nicht sicher

ADFC-Fahrradklima-Test 2020: Vier von fünf Radfahrenden in Schweinfurt fühlen sich nicht sicher

SCHWEINFURT – 82 Prozent der Radfahrenden in Schweinfurt fühlen sich gefährdet. Dies zeigen die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Dienstag vorgestellt hat. Nicht nur das Sicherheitsgefühl bewerteten die Schweinfurter Radler*innen kritisch. Auch die Radinfrastruktur wird von 83 Prozent der Befragten bemängelt, die die Radwege zu schmal finden.

Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) geben an, dass die Oberfläche der Radwege in schlechtem Zustand ist. Außerdem sprechen 70 Prozent der Radfahrenden von viele Hindernisse auf den Radwegen. 83 Prozent der Schweinfurter Radler*innen sagen, dass die Ampelschaltungen nicht gut auf den Radverkehr abgestimmt sind.

Fehlende Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen

78 Prozent der Befragten kritisieren die fehlenden Kontrollen von Falschparker*innen auf Radwegen und 73 Prozent der Radfahrenden fühlen sich als Verkehrsteilnehmende in Schweinfurt nicht akzeptiert. Dass es häufig zu Konflikten mit Autofahrer*innen kommt, sagen 79 Prozent. Die fehlenden Radwegeführungen an Baustellen, sie sie zum Absteigen und Schieben zwingen, bemängeln 87 Prozent der Schweinfurter Radfahrer*innen.

Lob für geöffnete Einbahnstraßen

62 Prozent der radelnden Bevölkerung in Schweinfurt finden, dass die meisten Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben sind und mehr als die Hälfte (58 Prozent) sagen, dass das Schweinfurter Stadtzentrum mit dem Rad gut erreichbar ist.

Bedeutung des Radverkehrs während Corona gestiegen

87 Prozent der Befragten geben an, dass es in der Corona-Zeit in Schweinfurt keine handfesten Signale für mehr Fahrradfreundlichkeit gegeben hat. Auch die kommunale Politik hat während der Corona-Zeit das Radfahren als Chance nicht mehr als üblich thematisiert, sagen 71 Prozent. Gleichzeitig hat die Bedeutung des Fahrrades nach Meinung von 62 Prozent der Befragten während der Pandemie zugenommen.

Martin Dettmar, der Vorsitzende vom ADFC Schweinfurt sagt: „Die Ergebnisse belegen, dass die Stadt Schweinfurt den Bedürfnissen der Radfahrenden nicht ausreichend Rechnung trägt. Die Schweinfurter Radfahrer empfinden das Radeln als Stress, die Infrastruktur ist mit den zu schmalen und verschwenkten Radweg unzureichend, bei Baustellen werden keine Umfahrungen eingerichtet. Hier braucht es dringend Verbesserungen, um ein attraktives Radfahren auch in Schweinfurt erlebbar zu machen“.

Hintergrund

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit. Er wird vom Fahrradclub ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt und fand 2020 zum neunten Mal statt und umfasst 27 Fragen. Bei der aktuellen Befragung wurden außerdem 5 Zusatzfragen zur Fahrrad-Situation während der Covid-19-Pandemie in den Städten gestellt. Zwischen September und November 2020 konnten Radfahrerinnen und Radfahrer ihre Meinung zum Fahrradklima in ihrer Stadt abgeben. 2020 bewerteten 321 Menschen das Fahrradklima in Schweinfurt, deutschlandweit waren es rund 230.000.

Die Ergebnisse für die Stadt Schweinfurt zeigen Aufhol-Bedarf: 77 Prozent fühlen sich beim Radeln auf Radwegen und Radfahrstreifen nicht sicher. 61 Prozent haben regelmäßige Konflikte mit Fußgänger*innen und 82 Prozent werden im Mischverkehr mit PKW behindert und bedrängt.

Mit einer Gesamtbewertung der Radverkehrssituation von 4,17 belegt Schweinfurt deutschlandweit Platz 77 von 110 in der Kategorie 50.000-100.000 Einwohner*innen. Vergleichbare Städte wie Nordhorn (2,64), Bocholt (2,82) und Konstanz (3,18) schneiden deutlich besser ab. Im Vergleich zum letzten Fahrradklima-Test 2018 hat sich Schweinfurt nicht verbessert.

Bundes- und bayernweit bleibt das Fahrradklima weiterhin unbefriedigend und wird von den Befragten im Durchschnitt mit 3,9 bewertet. In Bayern sind 167 Städte und Gemeinden in die Wertung gekommen, deutlich mehr als im Jahr 2018 (86).

Sämtliche Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2020 gibt es auf fahrradklima-test.adfc.de/