Am Freitag ab in den Pure Club Schweinfurt: Pat Benedetti lÃ¤dt zu seiner groÃŸen Birthday Party ein

Am Freitag ab in den Pure Club Schweinfurt: Pat Benedetti lädt zu seiner großen Birthday Party ein

SENNFELD / SCHWEINFURT – Am Freitag, den 17.Januar lädt Pat Benedetti zu seiner großen Birthday Party im Pure Club Schweinfurt – an der Stadtgrenze zu Sennfeld gelegen – ein. Auch dieses Jahr ist das Line Up vollgepackt und als Special Guest kommt…

…MOESTWANTED feat. HYPERCAT!

Wer die letzten Jahre auf einem Festival war, ist nicht um Moestwanted und Hypercat gekommen. Moestwanted feierte mit über 40.000 Menschen auf den Main Stages beim WorldClubDome oder dem Tomorrowland Unite.

Aber auch das Open Beatz, Helene Beach Festival und das Ultra Europe stehen auf seiner endlos erscheinenden Referenzliste.

Ein weiteres Highlight war die World Club Cruise im Mittelmeer mit Stops auf Mallorca, Marseille und Barcelona.

Letzte Woche war Moestwanted noch auf der World Club Dome Winter Edition und diesen Freitag kommt er in den Pure Club Schweinfurt.

Neben Moestwanted feat. Hypercat werden auch DJ Kollegen, Dropixx, Lucas Butler und Newcomer DJ Mexa zu Gast sein und die Stimmung auf den Höhepunkt bringen

„Freut euch auf eine Wahnsinns Show mit viel Konfetti, CO2-Kanone und Hypercat Masken. Gute Laune ist an diesem Abend vorprogrammiert!“, heißt es seitens der Macher.

Zusätzlich zur Veranstaltung im Pure Club werden Moestwanted, Dropixx, Lucas Butler und Pat Benedetti ab 20 Uhr auf Radio Hashtag + zu hören sein und dafür sorgen, dass die Schweinfurter gut gelaunt in die Party Nacht starten.

„Kommt also diesen Freitag vorbei und feiert zusammen mit Pat Benedetti Geburtstag im Pure Club in Schweinfurt“, so die Veranstalter.

Die Party beginnt ab 22 Uhr. Bis 23 Uhr gibt´s die Wahl zwischen freiem Eintritt oder 2 Freigetränkne, danach liegt der Eintritt bei 5 €. Einlass ab 16 Jahren nur mit Aufsichtsübertragung!

Samstag: Pure DEIN Samstag mit Nr.1 Hit Producer DJ Rapture (Clubscrushers) & SWC Local Hero DJ Enjoey

Dein Samstag im Pure

Präsentiert wird das beste Pure. Music, Pure. Drinks, Pure. Party

Pure Main Club: Black | Hip Hop | Deutschrap | R&B by DJ Rapture (No.1 Producer in Germany) , DJ Enjoey

Pure Bar: Mixed Music

Fakten, Fakten, Fakten:

Beginn 22:30 Uhr

Bis 23:30 Uhr mit Codewort (Dein Samstag) Eintritt frei

Spätzünder Aktion von 1:00-2:00 1 Freigetränk

Eintritt 6€