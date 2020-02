Ansgar ZÃ¤nglein bei den Butcher Wars 2020: Ein Food Warrior aus Franken in Neuseeland

Teilen Facebook

Twitter

AUCKLAND / HAMBACH – Ansgar Zänglein vom Hambacher Dorfwirtshaus hat bei den Butcher Wars in Neuseeland Mitte Februar den 9. Platz belegt und somit ist das nächste Etappenziel erreicht! Spannende, anstrengende Wettkämpfe in Auckland gegen 16 weitere offizielle internationale Metzger und weitere vier Showgegner standen an.

Ansgar war dieses Jahr sogar in der ersten Kampfrunde als Schiedsrichter im Einsatz und war beim Publikum mit seiner fränkischen Art sehr beliebt, was der Applaus und die Anfeuerrufe aus dem Publikum zeigten. Mit im Boot war auch Sebastian Rudolph aus Sennfeld, der seit drei Jahren in Auckland lebt und mit großer Begeisterung die Schlachtschüssel und Ansgars Teilnahme am Butcher Wars als drittes Teammitglied Team Deutschland unterstützt hat. Rüdiger Wolf war als Redakteur, Kameramann und ‚Tourmanager‘ Teil des Food Warrior Teams.

Ziel des Hambachers ist es, den Meatstock Butcher Wars nach Deutschland, Franken, und wenn möglich in die Region Schweinfurt zu holen. Erste Vorgespräche wurden vor Ort in Neuseeland bereits geführt. Die Teilnahme in Auckland habe den Franken wieder mal die Wertschätzung des Berufs des Metzgers gezeigt.

Zwei von Ansgars Gegnern waren gerade mal 19 und 21 Jahre als. Johnny und Daniel Jonny, zwei Jungmetzger aus Neuseeland. Am Vorabend des Butcher Wars haben die Gäste aus Deutschland wieder ihre Schweinfurter Schlachtschüssel ausgerichtet. 20 geladene VIP-Gäste aus aller Welt wurden von Ansgar mit Kesselfleisch, Meerrettich und Sauerkraut bewirtet. Gemeinsam wurde das Frankenlied gesungen.

Das Video vom Wettkampf:

Hier noch viele Bilder vom Wettkampf: