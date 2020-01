AOK fÃ¶rdert Kindergesundheit: Klasse2000-Patenschaft fÃ¼r Grundschule â€žAm Zabelsteinâ€œ

Teilen Facebook

Twitter

TRAUSTADT – Die AOK in Schweinfurt unterstützt im aktuellen Schuljahr erneut Grundschulen vor Ort mit einer Patenschaft für ein spezielles Präventionsangebot: 45 Kinder der Klassen 1a in Traustadt und 1b in Sulzheim der Grundschule „Am Zabelstein“ dürfen am Schulprogramm Klasse2000 mitmachen.

Das Programm konnte jetzt mit der Übergabe der Patenschaftsbestätigung durch Direktor Frank Dünisch von der AOK in Schweinfurt an die Schulleiterin Petra Hergenröther starten. „Ziel ist es, Grundschulkindern zu vermitteln, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten“, so Frank Dünisch. Das Programm behandelt Themen wie gesund essen und trinken, sich bewegen und entspannen, aber auch Probleme und Konflikte lösen.

„Mit dem von der AOK geförderten Schulprogramm Klasse2000 lernen die Kinder, was sie tun können, damit es Ihnen selbst und anderen gut geht – körperlich, psychisch und sozial“, erklärt Schulleiterin Petra Hergenröther. Das Programm sei auch eine Hilfe, Gesundheitsförderung aktiv in den Stundenplan und in den Schulalltag zu integrieren. Die Förderung der AOK Bayern richtet sich an Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Kindern.

Klasse2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in der Grundschule. Auch im Freistaat haben Schulen großes Interesse: „Wir haben in diesem Schuljahr bayernweit die Patenschaft für weiter 500 Grundschulklassen im Rahmen des Schulprogramms Klasse2000 übernommen. Das sind 100 Klassen mehr als ursprünglich geplant“, erläutert Ralf Netzl. Im Direktionsbereich der AOK Schweinfurt setzen jetzt 16 Grundschulen das Programm um. Rund 1100 Schülerinnen und Schüler aus 52 Grundschulklassen profitieren davon.

Insgesamt fördert die AOK Bayern aktuell über 1650 Grundschulklassen mit mehr als 35.000 Schulkindern. Das Präventionsprogramm ist auf vier Jahre ausgelegt. Pro Grundschule und Jahrgangsstufe unterstützt die AOK als größter Einzelpate im Freistaat bis zu zwei Klassen. Mit dem Patenschaftsbeitrag werden der Einsatz eines Gesundheitsexperten, die Unterrichtsmaterialien sowie die Organisation des Programms finanziert.

Das Programm Klasse2000 wurde 1991 am Klinikum Nürnberg entwickelt und hat beim Bayerischen Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis 2013 eine Auszeichnung für besondere Nachhaltigkeit erhalten. Das Präventionsprogramm wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet, vor Kurzem erst mit dem Gesundheitspreis der Stiftung „Rufzeichen Gesundheit“. Weitere Informationen gibt es unter www.klasse2000.de.

Auf dem Bild: Groß war die Freude bei den 22 Schülerinnen und Schülern der Klasse 1a in der Grundschule „Am Zabelstein“ in Traustadt als AOK-Direktor Frank Dünisch (rechts außen) die Patenschaftsurkunde des Präventionsprojektes Klasse2000 an die Schulleiterin Petra Hergenröther ( hintere Reihe, dritte von links) und Klassenlehrerin Hanna Krämer (links außen) übergab. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler durch das Projekt zu den Themen Ernährung, Bewegung und Sozialkompetenz in den kommenden vier Jahren und freuten sich deshalb ebenso mit ihnen.

Foto: Lothar Zachmann, AOK