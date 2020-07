AOK startet digitale Laufaktion: Mitmacher werden zu â€žSockenheldenâ€œ und mit Laufsocken belohnt!

SCHWEINFURT / MAIN-RHÖN – Der Sommer ist normalerweise die Hochsaison für Läufer. Die antrainierte Kondition kann bei zahlreichen Wettläufen in allen Teilen Bayerns an Mitläufern gemessen werden und steigert zudem die Motivation und die Ausdauer.

Auch in der Region Main-Rhön ist der Sommer voller vieler attraktiver Laufveranstaltungen – normalerweise! Doch in Corona-Zeiten sind diese Veranstaltungen alle abgesagt.

„Wir lassen den trainierten Freizeitläufer nicht im Stich, sondern bieten ihm ein top aktuelles Online Laufangebot von virtuellen Läufen in ganz Bayern“, so Johannes Kiep, Bewegungsexperte der AOK in Schweinfurt.

Unsere digitale Laufaktion „Sockenhelden“ belohnt die Teilnehmer zudem mit den AOK-Laufsocken. Das detaillierte Programm und die Anmeldung finden Sie unter www.aok.de/kp/bayern/laufsocken . Außerdem nimmt jeder Teilnehmer auch an einem Gewinnspiel teil. Die Aktion ist mit Monatsbeginn Juli gestartet und endet am 31. August.

Also einfach ausprobieren, Laufsocken anfordern und zum AOK-Sockenheld 2020 werden!

Foto: AOK Bayern