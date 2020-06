Aufgaben, Projekte und Ziele der nÃ¤chsten Jahre: Ortsrundgang des Stadtlauringer Marktgemeinderates

STADTLAURINGEN – Friedel Heckenlauer, 1. Bürgermeister der Marktgemeinde, hat die Mitglieder des Marktgemeinderates zu einem Ortsrundgang eingeladen, um in den jeweiligen Gemeindeteilen zumindest teilweise, jeweils vor Ort, die Aufgaben, Projekte und Ziele der nächsten Jahre anzusprechen.

Selbstverständlich ist die Bevölkerung ebenfalls ganz herzlich eingeladen. Die jeweiligen Treffpunkte und der Beginn sind der unten angeführten Liste zu entnehmen. „Ich bitte jedoch um Verständnis, dass es auch zu Verzögerungen und damit zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann“, sagt Heckenlauer mit Herzlichen Grüßen.

Die Ortsbegehung findet am Samstag, den 04.07.2020, statt.

09:00 Uhr Oberlauringen

Am Plan – Dr.-Burghard-Str. – Unterer Hirschberg/Hüll – Am Plan

10:00 Uhr Mailes

Dorfgemeinschaftshaus – Kirchhof – Friedhof – Dorfgemeinschaftshaus

10:30 Uhr Wetzhausen

Alter Schloßweg (Kirche) – Winterungsweg – Birnfelder Weg – Alter Schloßweg

11:00 Uhr Birnfeld

An der Linde – Brauhausstraße – Sportgelände – Schloßgasse – An der Linde

12:45 Uhr Wettringen

St.-Kilians-Platz – Wettringer Straße – Zehntstraße – Hürbelweg – Ratsgasse – St.-Kilians-Platz

13:45 Uhr Fuchsstadt

Reichmannshäuser Straße/Aidhäuser Weg – Zum See – Rosengarten – Münsterer Weg – zurück zum Ausgangspunkt

14:30 Uhr Altenmünster

Alte Schule – Ellertshäuser Straße – Bolzplatz – Friedhof – Am Dorfbrunnen – Alte Schule

15:15 Uhr Ballingshausen

Grundweg – Seestraße – Friedhof – Alte Schule – Schulrangen – Untere Gasse – Grundweg

16:00 Uhr Sulzdorf

Liborius-Wagner-Platz – Hauptstraße – Sebastian-Zeißner-Str. – Spielplatz/Dorfgemeinschaftshaus – Liborius-Wagner-Platz

17:00 Uhr Stadtlauringen

Marktplatz – Allee – Schulstraße – Marktplatz

Öffnungszeiten Gemeindekasse

Die Kasse im Rathaus Stadtlauringen ist in der Woche vom 29.06. bis 03.07.2020 am Nachmittag lediglich dienstags und donnerstags von 13:00 bis 15:00 Uhr besetzt. An den Vormittagen gelten die üblichen Öffnungszeiten.