Aufruf zur Spende: Die ANKER-Einrichtung braucht dringend Jacken und Schuhe fÃ¼r Herren

SCHWEINFURT / NIEDERWERRN / GELDERSHEIM – Die Temperaturen werden langsam in den Minusbereich wandern, dennoch ist es schon jetzt draußen bitter kalt. Besonders die Flüchtlinge und Asylbewerber in der ANKER-Einrichtung kommen nur mit dem Nötigsten, was sie auf der Flucht mitnehmen konnten.

Der BRK-Kreisverband Schweinfurt führt eine Kleiderausgabestelle in der ANKER-Einrichtung, in welcher täglich die Migranten nach passenden Kleidern und Schuhen sowie Babyartikeln suchen. Aber: Die Bestände an Herrenjacken und Herrenschuhen sind massiv geschrumpft!







Das Rote Kreuz ruft die Bevölkerung auf, besonders Herrenwinterjacken und Herrnschuhe im Rotkreuz-Laden in der Friedrich-Stein-Straße oder in die Kleidersammelhütte im BRK-Kreisverband Schweinfurt, Gorch-Fock-Straße abzugeben. Dabei ist darauf zu achten, dass bitte nur unbeschädigte Jacken oder Schuhe gespendet werden. Am einfachsten können die Bürger die Spenden in einen Sack stecken und die Schuhe bitte in Paaren binden.

Unsere Bilder (Fotograf Thomas Lindörfer) zeigen:

Das eine zeigt die Kleiderausgabe des Roten Kreuzes in der ANKER-Einrichtung.

Das andere Bild zeigt einen Bewohner der ANKER-Einrichtung mit Namen Mohammed Sani Youssuf aus Ghana, welcher ehrenamtlich für das BRK in der Kleiderausgabe mithilft.