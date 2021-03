Aufstellung eines Krans beim Bau des Parkhauses: Zeitweise Sperrung in der Mainberger StraÃŸe

Aufstellung eines Krans beim Bau des Parkhauses: Zeitweise Sperrung in der Mainberger Straße

SCHWEINFURT – In der Mainberger Straße laufen die Baumaßnahmen für das Parkhaus. Für die Erweiterung der Baustelleneinrichtung wird die Mainberger Straße bis zur Kreuzung Hennebergstraße/Alte Bahnhofstraße am Donnerstag, 01. April für mehrere Stunden gesperrt.

Während der Aufstellung eines Krans kann es daher in der Zeit von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Bereich der Mainberger Straße bis zur Kreuzung in die Alte Bahnhofstraße zu verkehrsmäßigen Einschränkungen kommen. Die Zufahrt bis zur Söldnerstraße ist gewährleistet. Die Stadt Schweinfurt bemüht sich um eine schnelle Abwicklung, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich soweit möglich zeitweise zu umfahren.