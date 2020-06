Ausfall der MainfÃ¤hre Wipfeld bis voraussichtlich einschlieÃŸlich 1. Juli

WIPFELD – Die Mainfähre Wipfeld ist ab Montag, 22. Juni, bis voraussichtlich einschließlich 1. Juli 2020 außer Betrieb.

Die bereits angekündigten Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Fähre beginnen am Montag, 22. Juni 2020. Die Ausfallzeit wird voraussichtlich 10 Tage betragen, so dass mit Wiederaufnahme des Fährbetriebs am Donnerstag, 2. Juli gerechnet werden kann.

Aktuelle Informationen bietet auch die offizielle Facebook-Seite der Mainfähre Wipfeld: @faehrewipfeld

Betriebszeiten Mainfähre Obereisenheim:

Montag – Freitag: 7:00 – 9:00 Uhr, 12:00 – 19:00 Uhr

Samstag/Sonntag/Feiertag: 10:00 – 19:00 Uhr

Betriebszeiten Mainfähre Fahr:

Montag – Freitag: 6:30 – 8:30 Uhr, 12:00 – 20:00 Uhr

Samstag/Sonntag/Feiertag: 9:00 – 19:00 Uhr