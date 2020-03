Ausgangssperren in Schweinfurt? Zumindest in Sachen Spielen und Essengehen wirdÂ´s langsam eng…

Ausgangssperren in Schweinfurt? Zumindest in Sachen Spielen und Essengehen wird´s langsam eng…

SCHWEINFURT – Mittwochnachmittag, Baggersee: Das Umrunden bei gutem Frühlingswetter und relativ wenig Spaziergängern, also potenziellen Corona-Trägern, machte Spaß, war erholsam. Doch die abgesperrten vielen Spiel-Möglichkeiten zeigten bereits, wo es künftig langgeht.

Das selbe Szenario kurz danach in den Wehranlagen. Unfassbar, dass man dort an einem Werktag einen Parkplatz bekommt. Nur waren auch hier um die Klettergerüste in den Sandanlagen Sperrbänder gespannt. Corona-Pandemie, Ansteckungsgefahr. Söder-Befehl vom Montag. Nun gut, was sein muss, muss sein. Es reicht ja auch, wenn sich Friseure beim Haareschneiden anstecken oder Arzthelferinnen im Dienst. Oder Gäste in Gastwirtschaften, die nur noch stundenweise öffnen dürfen und natürlich nur zu der Zeit, wenn keine Infizierten kommen…

Auch das Sul Meno in den Wehranlagen hat „vorübergehend geschlossen“. Komplett sogar. Wieder ein Restaurant weniger. In Sachen Spielen und Essengehen wird´s langsam eng in Schweinfurt. In Mitterteich in der Oberpfalz gibt´s die erste komplette Ausgangssperre. Ganz Bayern, ganz Deutschland wird diese Woche noch nachziehen. Wetten?