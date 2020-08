B 286: TraggerÃ¼st an neuer BrÃ¼cke in Schwebheim verschwindet, Durchfahrt ist zehn Tage gesperrt

B 286: Traggerüst an neuer Brücke in Schwebheim verschwindet, Durchfahrt ist zehn Tage gesperrt

SCHWEBHEIM / RÖTHLEIN / GRAFENRHEINFELD / GOCHSHEIM – Der vierstreifige Ausbau der B 286 zwischen Schweinfurt und Schwebheim nähert sich seinem Abschluss. Ein Großteil der 4,3 km langen Strecke ist bereits asphaltiert. Auch die Brückenbauarbeiten schreiten mit großen Schritten voran.

In der kommenden Woche wird das Traggerüst an der Brücke über die Staatsstraße 2277 am Ortsausgang Schwebheim in Richtung Röthlein ausgebaut. Die Brückendurchfahrt muss deshalb ab Montag, den 10. August, bis einschließlich Mittwoch, den 19. August 2020, komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Anschließend verschwindet die Schalung der Brückenkappen, dem nicht befahrbaren Bereich einer Brücke links und rechts neben der Fahrbahn, an dem Brückenneubau am Schweinfurter Baggersee. Die Brückendurchfahrt im Zuge der Kreisstraße SW 3 zwischen Grafenrheinfeld und Gochsheim wird deshalb am Donnerstag, den 20. August bis einschließlich Freitag, den 21. August 2020 gesperrt sein.

Die Umleitungsstrecken für die Sperrungen werden wie gehabt eingerichtet und sind ausgeschildert: Während der Vollsperrung der Staatsstraße St 2277 können die Verkehrsteilnehmer auf die Kreisstraße bei Grafenrheinfeld (SW 3) und die Industriestraßenunterführung im Gewerbegebiet Röthlein-Etzberg ausweichen oder über Sennfeld, Schweinfurt-Hafen, Europaallee die Vollsperrung umfahren.

Während der Vollsperrung der Brückendurchfahrt im Zuge der Kreisstraße SW 3 können die Verkehrsteilnehmer die Umleitung über Sennfeld, Schweinfurt-Hafen, Europaallee nutzen.