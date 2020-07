Bald entstehen 121 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit: Grundsteinlegung fÃ¼r den Quartierseingang Bellevue

SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 09.07.2020 fand wie geplant, aber im kleinen Kreise, die Grundsteinlegung des 1. Bauabschnittes im neuen Stadtteil Bellevue statt. Als Vertreter der Stadt Schweinfurt war der Oberbürgermeister Herr Sebastian Remelé anwesend.

Die Stadt- und Wohnbau GmbH lässt auf dem ehemaligen Areal von Askren Manor, in den nächsten vier Jahren, 121 Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit entstehen. Die Gestaltung, bei welcher viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wurde, stammt von dem Architekturbüro HPA+ Architektur aus Köln. Dieses hatte 2017 den Architekturwettbewerb „Konversion Askren Manor- Wohnen am Quartierseingang“ der SWG zusammen mit der Stadt Schweinfurt gewonnen. Alle Gebäude werden in Klinkerriemchenoptik und mit KfW-55 Standard erbaut. Die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparungsverordnung gelten für sämtliche Objekte der SWG in Bellevue. Aufgrund der geplanten Bauweise werden die gesetzlichen Vorgaben um 27 % unterschritten.

Den Anfang macht die Wilhelm- Kohlhoff-Straße 1-5, welche bereits im Sommer 2021 fertiggestellt sein wird. Hier baut die SWG, auf einer Grundstücksfläche von 4.027m², 31 öffentlich geförderte Mietwohnungen mit einer Mietpreis- und Belegungsbindung von 40 Jahren. Die hierbei entstehende Wohnfläche umfasst 2.076 m² und teilt sich in eine 1- Zimmer, je zwölf 2- und 3- Zimmerwohnungen, vier 4- Zimmer und zwei 5- Zimmerwohnungen auf.

Die Wohnungsgrößen reichen von 35 m² bis 105 m². Alle Zugänge und Wohnungen sind barrierefrei. Ein Aufzug stellt die Erreichbarkeit der Wohnungen sicher. Die Badezimmer sind entweder mit bodengleichen Duschen oder, was gerade Familien mit Kindern erfreuen dürfte, mit Badewannen ausgestattet. Darüber hinaus besitzt jede Wohneinheit einen Balkon beziehungsweise einen Mietergarten. Auch für die Zukunft ist das Haus, dank elektronischer Schließanlagen und einem digitalen schwarzen Brett im Hauseingang, gerüstet.

Da es sich um öffentlich geförderten Wohnraum handelt wird für die Anmietung ein Wohnberechtigungsschein der Stadt Schweinfurt benötigt. Die von der Regierung von Unterfranken festgelegte Miete beträgt 9,10 € /m²/ Monat. Von der Stadt Schweinfurt erhalten die Mieter einen einkommensorientierten Mietzuschuss, welcher beispielsweise bei einem Mieter mit der Einkommensstufe I, bei 4,10 € /m²/ Monat liegen würde. Ein Mieter dieser Einkommensstufe muss daher 5,00 € /m²/ Monat an Miete selbst tragen.

Aufgrund der Architektur, Bauweise und Grünflächengestaltung soll die Immobilie das Qualitätssiegel für einen nachhaltigen Wohnungsbau vom Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau erhalten. Hierbei müssen verschiedenste Kriterien erfüllt werden, die der Verein für die Vergabe dieses Siegels aufgestellt hat. Hierunter fallen unter anderem Aspekte des Umwelt- /Naturschutzes, Aspekte der Stadtentwicklung aber auch soziale Aspekte. Die Stadt- und Wohnbau GmbH investiert in diesen 1. Bauabschnitt ca. 8,5 Millionen Euro.