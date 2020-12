Bauverein stiftet drei BÃ¤ume: Sauerstoffproduzenten, Schattenspender und KÃ¼hlung im Sommer

SCHWEINFURT – Sie sind Sauerstoffproduzenten, Schattenspender und bringen im Sommer Kühlung – ganz klar, Bäume sind für das Stadtklima wichtig. Leider leiden viele Arten unter den Auswirkungen des Klimawandels. Der Bauverein Schweinfurt eG hat daher Geld in die Hand genommen und in Zusammenarbeit mit dem Servicebetrieb Bau und Stadtgrün der Stadt Schweinfurt drei Bäume in der Spiel- und Erholungsanlage Gartenstadt gegenüber der Geschäftsstelle des Bauvereins gepflanzt.

Es handelt sich dabei um eine Blumen-Esche (Fraxinus ornus), eine Silber-Linde (Tilia tomentosa) und einen Perlschnurbaum (Sophora japonica). Sie sorgen nun in der Nähe des großen Spielplatzes für mehr Aufenthaltsqualität.

Neben gestalterischen Aspekten waren die maßgeblichen Kriterien bei der Auswahl der Baumarten ihre Standortansprüche, insbesondere ihre Eignung für das Stadtklima. Entsprechend war von besonderer Bedeutung die Hitze- und Trockenheitsresistenz. Mit diesen Eigenschaften können die gepflanzten Bäume den voraussichtlichen Veränderungen des Klimawandels in Städten standhalten.

Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und Wärmeresistenz zählen Blumen-Eschen, Silber-Linden und Perlschnurbäume im Hinblick auf den Klimawandel zu den Zukunftsbäumen. Die drei Baumarten sind auch als zukunftsträchtige Arten in das Projekt „Stadtgrün 2021 Selektion, Anzucht und Verwendung von Gehölzen unter sich ändernden klimatischen Bedingungen“ der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau aufgenommen.

Ein weiteres Ziel bei der Auswahl der drei Baumarten war es, eine größere Vielfalt an Baumarten zu erreichen. Zudem wurde insbesondere auf die Verwendung von Bäumen als Insektennährgehölze geachtet. Diese blühen auch außerhalb des üblichen Blütenzeitraumes der meisten Bäume und schließen damit eine Lücke im Nahrungsangebot mit Pollen und Nektar. Perlschnurbäume und Silber-Linden blühen Ende Juli bis Anfang August und sind damit wichtige Spätsommerblüher und ein wichtiger Nahrungs-Lieferant für Insekten, vor allem Bienen und Hummeln. Wegen ihrer auffälligen Blüten können Schnurbaum und Blumen-Esche auch als Attraktion angesehen werden.

Trotz der vielen günstigen Eigenschaften sind die drei Baumarten in Städten noch eher selten vertreten. So gibt es in den öffentlichen Grünflächen der Stadt Schweinfurt heute unter den insgesamt 25.000 Bäumen 95 Blumen-Eschen, 304 Silber-Linden und 111 Perlschnurbäume.

Die Baumpflanzung erfolgte durch die Lehrlings-Baugruppe des Stadtgrüns im Servicebetrieb. Der Servicebetrieb Bau und Stadtgrün der Stadt Schweinfurt sorgt künftig für die weitere und regelmäßige Pflege.

Der Bauverein Schweinfurt ist mit über 1.800 Wohnungen und über 3.000 Mitgliedern einer der großen Wohnungsbaugesellschaften der Region. Seine Geschichte begann vor 103 Jahren in der Gartenstadt. Wohnhäuser befinden sich unter anderem auch am Deutschhof, an der Eselshöhe und im Musikerviertel.

Im Bild von links: Günter Schmidt (Vorstand Bauverein), Ralf Brettin (Baureferent), Birgit Umhöfer (Vorstand Bauverein), Ralf Hofmann (Aufsichtsratsvorsitzender Bauverein), Sebastian Remelé (Oberbürgermeister)

Foto: © Peter Leutsch