Bayernkolleg: Abi mit der Traumnote 1,0 â€“ und das auf dem 2. Bildungsweg

SCHWEINFURT – Verabschiedet wurden am 17. Juli die 44 Schüler/innen des Abiturjahrgangs 2020 am Bayernkolleg. In diesem Jahr wurden, trotz der durch die Corona-Pandemie erschwerten Abiturvorbereitung am Bayernkolleg, herausragende Ergebnisse erzielt.

So ist neben Patrick Göbel (1,4) und Tim Novak (1,2) besonders Joshua Zettelmeier hervorzuheben, der die Traumnote 1,0 erzielen konnte und wie seine beiden Mitschüler mit einem Geldpreis für die besten Abiturergebnisse ausgezeichnet wurde.

Joshua absolvierte nach der Mittleren Reife zunächst eine Ausbildung zum Schreiner, ehe er sich, angetrieben vom Wunsch Journalismus zu studieren, 2017 dazu entschied, das Abitur in drei Jahren auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Als wichtigen Faktor für seinen schulischen Erfolg bezeichnet er neben der Motivation, das Abitur zu erreichen, die Entscheidung, ins Wohnheim der Schule zu ziehen, wo er mit Gleichgesinnten deutlich fokussierter für die Schule arbeiten konnte als zuhause.

Des Weiteren erhielt Joshua zusammen mit Kerstin Achtmann, Moaz Hammami und Sylvia Wagner den Sozialpreis des Fördervereins, der das soziale Engagement der Schüler/innen im Schulleben würdigt. Ausgezeichnet wurde zudem Alina Ergardt für ihre besonderen Leistungen im Fach Deutsch als Migrantin.

Allen Abiturienten wünscht das Bayernkolleg viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg und hofft, dass sie auch in Zukunft der Schule verbunden bleiben und gerne an die „zweite Schulzeit“ am Bayernkolleg zurückdenken.

Nachstehend aufgeführte Kollegiaten/innen haben am Bayernkolleg Schweinfurt die Abiturprüfung bestanden und die Allgemeine Hochschulreife erhalten:

1 Achtmann Kerstin Schweinfurt

2 Aydin Berfin Schweinfurt

3 Binder Stefan Kolitzheim

4 Breckler Sebastian Schweinfurt

5 Eichmann Daniel Knetzgau

6 Ergardt Alina Schweinfurt

7 Göbel Patrick Bergtheim

8 Grauß Jean-Paul Wiesentheid

9 Gretschanovski Ivan Schweinfurt

10 Gültekin Selin Schweinfurt

11 Hammami Moaz Schweinfurt

12 Hirschberger Andreas Schwebheim

13 Hochrein Simon Schweinfurt

14 Karagöz Julien Donnersdorf

15 Keller Sabrina Oerlenbach

16 Kendl Marisa Bergrheinfeld

17 Klaus Florian Königsberg

18 Krebs Manuel Bad Kissingen

19 Krines Liane Sand am Main

20 Lind Alex Schweinfurt

21 Lutz Felix Thulba

22 Melchior Darlyn Würzburg

23 Novak Tim Hammelburg

24 Otto Nikolas Poppenhausen

25 Pascu-Ankenbrand Alessio Schweinfurt

26 Pfaff Dominik Hammelburg

27 Plakso Viktor Schönau

28 Rose Niney Schweinfurt

29 Sauer Eva-Maria Nordheim

30 Schäfer Ludmila Schweinfurt

31 Schneider Martina Schweinfurt

32 Senft Alexander Schweinfurt

33 Shedaker James Grafenrheinfeld

34 Töpfer Anna-Lena Niederwerrn

35 Tokov Mayram Schweinfurt

36 Totten Dominic Wegfurt

37 Utzmann Kevin Wipfeld

38 Wagner Sylvia Schweinfurt

39 Wiederkehr Veronika Mellrichstadt

40 Zettelmeier Joshua Sand

Auf dem Bild von links: Schulleiterin Gabriele Seelmann, Oberstufenkoordinator Andreas Vollert, Patrick Göbel, Tim Novak, Joshua Zettelmeier