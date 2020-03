„Beim Schimi“ ist man scheinbar heiÃŸ: Raketenstart fÃ¼r das Sportheim des TSV RÃ¶thlein bei der Wahl zur besten GaststÃ¤tte

Teilen Facebook

IN UND UM SCHWEINFURT – Rasanter Start in die diesjährige Wahl zur besten Gaststätte der Region in und um Schweinfurt: Bereits in den ersten rund acht Stunden stimmten über 1000 Leser ab. Heuer gilt es, aus zunächst 100 Wirtshäusern im gesamten März die Top-15 zu wählen, für die es dann im April und Mai weitergeht.

Diverse Preise winken den Abstimmenden genauso wie den teilnehmenden Lokalen. Nach dem ersten halben Tag zeichnen sich im Ranking echte Überraschungen ab, wobei sich derzeit nahezu minütlich etwas verändert.

Mario vom Sportheim des SC Weyer führte zunächst und es sah so aus, als würde der zweimalige Zweite der Wahlen von 2017 und 2018 gleich mal so richtig durchstarten. Doch dann kamen drei Gasthäuser auf, von denen das erste und das dritte erst durch Vorschläge unserer Leser die anfangs 50 genanten Wirtschaften auf 100 erweiterten.

Das Sportheim TSV Röthlein „Beim Schimi“ (auf den Fotos) scheint ein ganz heißer Anwärter zu sein. Ebenso überflügelten ganz schnell die Zahl von 100 Stimmen zwei Lokale aus den Haßbergen: Der Brauerei-Gasthof Zenglein in Oberschleichach. Kurioser Weise dicht auf den Fersen: Das grechische Restaurant Zum alten Bach in Zell am Ebersberg. Das ist der Ort, durch den man fährt, wenn man von Schweinfurt aus über die Autobahn nach Oberschleichach will und die Abfahrt bei Knetzgau nimmt.

Mit dem Gasthaus Brehm in Wiebelsberg und dem mama Africa in der Schweinfurter Sattlerstraße halten sich die beiden Sieger unserer ersten Wahlen aktuell noch arg zurück. Doch noch sind es ja 30 Tage, in denen es heißt: Voten, Voten, Voten…

Abstimmen können jeder unserer Leser, jeder Gastronom selbst und natürlich auch die (Stamm-)Gäste täglich. Und bis zu drei Lokale darf man anklicken. Am Freitag gingen die extra angefertigten Flyer, Aufkleber und auch ein Erklärungsschreiben an alle teilnehmenden Wirtshäuser. Am Montag müssten sie in der Post sein. Und dann dürfte diese Wahl so nach und nach wirklich interessant werden.

