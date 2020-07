Bevor das Parkhaus gebaut werden kann: PrÃ¤sentation der Ausgrabung in der Mainberger StraÃŸe

Bevor das Parkhaus gebaut werden kann: Präsentation der Ausgrabung in der Mainberger Straße

SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt plant aktuell den Bau eines Parkhauses auf dem Grundstück Mainberger Str.16. Bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können, findet derzeit eine archäologische Untersuchung des Geländes statt. An vielen Stellen im unmittelbaren Umfeld waren bei Bauarbeiten wiederholt Überreste aus verschiedenen Zeiten zu Tage getreten.

So war es keine Überraschung, dass auch auf dem aktuellen Baugrundstück historisch relevante Strukturen angetroffen wurden. Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Baureferent Ralf Brettin stellen diese nächste Woche vor Ort in der Mainberger Straße gemeinsam mit dem zuständigen Grabungsleiter und einem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vor.

Bei den seit Mitte April 2020 laufenden Ausgrabungen konnten Spuren einer Besiedlung aus zwei zeitlich weit auseinanderliegenden Epochen freigelegt werden. Aus dem frühen und hohen Mittelalter, etwa 800 – 1250 n. Chr., stammen vor allem sogenannte Grubenhäuser und Keller einer an der Mainberger Straße ausgerichteten Bebauung.

Erhalten haben sich nur die in den Erdboden eingetieften Gebäudeteile, also neben den Kellern beispielsweise die Gruben, in denen die tragenden Holzpfosten der Häuser eingegraben waren.

Der überwiegende Teil des Geländes ist bereits vollständig untersucht, in den kommenden Wochen wird die Ausgrabung abgeschlossen werden können.