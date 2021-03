BÃ¼rgermeister Johannes Grebner: „Auch die Gemeinde Ãœchtelhausen muss fÃ¼r ihre BÃ¼rger eine Infrastruktur schaffen!“

ÜCHTELHAUSEN – Bezugnehmend auf den Pressebericht möchte Bürgermeister Johannes Grebner aus Sicht der Gemeinde Üchtelhausen stichpunktartig hierzu Stellung nehmen. „Ich finde es bedauerlich, dass weder die Stadträtin Frau Dr. Schneider noch ihre Redaktion auf die Gemeinde Üchtelhausen zugegangen ist. Diese Informationen hätten von Anfang an in die Berichterstattung mit einfließen können“, schreibt Grebner.

Und stellt fest: „Es geht hier nicht um Kirchturmpolitik, aber auch die Gemeinde Üchtelhausen muss für ihre Bürger eine Infrastruktur schaffen, zu der die Versorgung ebenso gehört wie Straßen, Kanäle, Internet und Handy, die Kindergärten, Schule, Feuerwehren, Vereine, Dorfplätze, Bürgerhäuser und vieles mehr.“

Der Bürgermeister erklärt:

Warum plant die Gemeinde ein Gewerbegebiet?

Aufgrund der, bereits bestehenden, Regionalplanung wurde ein Defizit bezüglich der Grundversorgung, ärztlichen Versorgung und altersgerechtem Wohnraum nachgewiesen. Die Gemeinde möchte diesem Defizit entgegenwirken.

Die Verbesserungsmöglichkeiten wurden gemeinsam mit dem Amt für ländliche Entwicklung erarbeitet und ein sogenanntes Gemeindeentwicklungskonzept erstellt Diese Planung soll einer gleichmäßigen Entwicklung der Räume dienen und jeder Bürgerin und jedem Bürger eine Möglichkeit der Versorgung bieten. Dies soll auch der Entzerrung von Ballungsräumen dienen.

Darüber hinaus werden nicht nur Gewerbeflächen geplant, es entstehen auch dringend benötigte Flächen für altengerechtes Wohnen sowie die mögliche Schaffung eines Ärztezentrums.

Zusätzlich soll das Gebiet mit seiner Verkehrsanbindung der Optimierung des ÖPNV dienen. Hier soll ein Verkehrsknotenpunkt entstehen. Dieser soll regelmäßig erreichbar sein. Sowohl die Nahversorgung als auch der altengerechte Wohnraum wäre an dem Liniennetz optimal angebunden.

Ergänzend hierzu auch die Überlegungen hinsichtlich einer fehlenden Anbindung des Gemeindeteils Zell im Süden der Gemeinde. Nur so ließe sich die Maßbacher und die Bad Königshöfer Buslinie verbinden. Eine deutliche Verbesserung und ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrswende und den damit verbundenen Klimazielen. Auch neue Ideen wie Car Sharing wäre von einem solchen Punkt aus denkbar.

Da die Gemeinde auf der ST 2280 zwei Kreuzungen (nach Üchtelhausen und Zell) hat, bei denen immer wieder auch zu schwereren Unfällen kommt, ist die Überlegung diese zusammenzulegen. Um keine Kreuzung entstehen zu lassen, wäre ein Kreisverkehr angedacht. Auch könnte in diesem Zusammenhang der Übergang für Wanderer und Radfahrer deutlich verbessert werden. Er würde somit der Verbesserung des Verkehrsflusses und der Sicherheit dienen. Leider wurde diese gerade diese Notwendigkeit durch einen Unfall mit Personenschaden an diesem Wochenende beim Überqueren mehr als verdeutlicht.

Thema Flächenversiegelung:

Es handele sich in diesem Fall mitnichten um wunderschöne grüne Wiesen, wie in dem Artikel dargestellt. Es sind Ackerflächen, die zum jetzigen Zeitpunkt auch als solche genutzt werden, mit äußerst niedriger Bonität. Sogenannte Grenzertragsböden.

Zudem sind Teile der fraglichen Fläche schon lange im Flächennutzungsplan/Bebauungsplan als Fläche für Tennisplätze vorgesehen. Dies wurde nach Rücksprache mit der DJK Üchtelhausen jedoch nie umgesetzt.

Selbstverständlich wird dennoch Fläche versiegelt. Die Gemeinde ist jederzeit bestrebt, hierzu Ausgleichsmaßnahmen gemeinsam mit dem Naturschutz zu realisieren. Zudem werden vorhandene Straßen auch zurückgebaut. Gespräche hierzu laufen bereits mit dem ALE.

Es handelt sich um die Schaffung einer notwendigen Grundversorgung und um nichts Anderes, für die es in der Gemeinde Üchtelhausen in keinem ihrer neun Gemeindeteile zum jetzigen Zeitpunkt eine Möglichkeit gibt. Gerade der neu entstehende altengerechte Wohnraum wird auch der Innenentwicklung zugutekommen und die Ortskerne beleben. Es wird also reine Daseinsvorsorge betrieben.

Thema Gemeinderätinnen und Gemeinderäte:

Es ist für den Bürgermeister mehr als fragwürdig, hier alle über einen Kamm zu scheren und ihnen gar noch Egoismus, Kirchturmdenken oder gar Selbstverherrlichung in Form von Straßennahmen zu unterstellen. „Ich bin froh, einen Gemeinderat mit ehrenamtlichen Frauen und Männern als Gremium zu Verfügung zu haben. Ein jeder macht sich zu den Themen seine Gedanken und bereitet sich auf diese vor, ehrenamtlich in seiner Freizeit. Aus diesen Meinungen und der Diskussion entsteht am Ende ein absolut demokratisches Ergebnis.

Zur Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen:

„Wir sind Mitglied in der Allianz Schweinfurter Oberland. In regelmäßige Sitzungen werden unsere Projekte aufeinander abgestimmt, Kernziele erörtert und die Umsetzung koordiniert. Die Allianz hat ein Integriertes ländliches Entwicklungskonzept verabschiedet, in dem der Grundsatz Innentwicklung vor Außenentwicklung jederzeit vorrangig behandelt wird“, sagt Grebner.

Auch zu der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt hege die Gemeinde Üchtelhausen seit Jahren eine sehr gute Beziehung. Die Ziele werden gemeinsam mit dem ALE erörtert und in dem Gemeindeentwicklungskonzept niedergeschrieben.

Johannes Grebner abschließend: „Ich möchte Frau Schneider keinen Populismus unterstellen, würde sie aber bitten, sich in Zukunft mit Unterstellungen gegenüber Kommunen und ihrer Vertreter zu mäßigen und sich vor ihren Aussagen über die Themen bei den Verantwortlichen zu informieren.“

Stadtlauringens Bürgermeister Friedel Heckenlauer hat als Kreisverbandsvorsitzender im Bayrischen Gemeindetag einen heftigen Brief verfasst, allerdings nur an die Redaktion der Tageszeitung, weil er anscheinend nur dort am Montag, den 29. März, einen Bericht über Ulrike Schneiders Pressegespräch las. SW1.News berichtete bereits am Donnerstag, den 25. März, vier Tage eher und zudem ohne Bezahlschranken und ausführlicher. Leider kann unser Portal an dieser Stelle Heckenlauers durchaus interessante Ansicht zu dem Thema nicht veröffentlichen.