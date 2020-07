Corona-Fall am Olympia-Morata-Gymnasium: Die Schweinfurter Schule bleibt auf jeden Fall bis mindestens Mittwoch geschlossen

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Eine Lehrkraft des Olympia-Morata-Gymnasiums (OMG) in Schweinfurt ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Weil angesichts der Zahl der ausfallenden Lehrkräfte, da mehrere als Kontaktperson 1 (KP 1) gelten, kein ordnungsgemäßer Schulbetrieb gewährleistet werden kann, hat Schulleiter Thomas Kreutzmann entschieden, die Schule ab Montag, 13. Juli, bis zunächst einschließlich Mittwoch, 15. Juli 2020, zu schließen. Wie es ab Donnerstag weitergeht, wird in den kommenden beiden Tagen entschieden werden.

Nachdem die OMG-Lehrkraft Krankheitssymptome entwickelt hatte, wurde diese, wohnhaft in einem Nachbarlandkreis, dort am Freitag, 10. Juli 2020, getestet. Die Lehrkraft hat deutliche Symptome, der Zustand ist aktuell aber nicht besorgniserregend. Am Samstag, 11. Juli 2020, wurde das Gesundheitsamt Schweinfurt über das positive Testergebnis informiert und leitete unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ein.

Unter anderem hat sich der kommissarische Leiter des Gesundheitsamts Schweinfurt, Matthias Gehrig, umgehend mit der OMG-Schulleitung, Thomas Kreutzmann, in Verbindung gesetzt. Die Eltern wurden durch das Elternportal der Schule bereits am Samstagabend über den Covid-19-Fall informiert. Nachdem alle Kontaktlisten erstellt waren, haben Mitarbeiter des Gesundheitsamts Schweinfurt am Sonntagmorgen damit begonnen, die KP 1 telefonisch zu kontaktieren. Das Abtelefonieren eben dieser dauert aktuell noch an. Die komplette Lehrerschaft wird bis Sonntagabend auf jeden Fall persönlich durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamts Schweinfurt kontaktiert worden sein.

Wie geht es nun weiter?

Ab dem morgigen Montag werden das komplette Stammpersonal (Schulleitung, Lehrer, Referendare, Verwaltung) sowie alle weiteren KP1 in der zentralen Teststelle von Stadt und Landkreis Schweinfurt getestet. Die Termine werden den Betroffenen persönlich durch das Gesundheitsamt Schweinfurt mitgeteilt. Die Schule hat generell (unabhängig von dem aktuellen Covid-19-Fall) ihren Unterricht beziehungsweise ihre Schüler in A- und B-Wochen eingeteilt. Das Gesundheitsamt Schweinfurt wird ab Montag im Laufe des Tages alle Schülerinnen und Schüler der B-Woche beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte telefonisch kontaktieren, um Symptome abzufragen und um Termine für Testungen mitzuteilen. Um schnell und zielgerichtet in Sinne aller arbeiten zu können, bittet das Gesundheitsamt Schweinfurt alle Eltern eindringlich nicht selbsttätig im Gesundheitsamt anzurufen, sondern den Anruf des Gesundheitsamts abzuwarten. Es werden definitiv alle Schüler der B-Woche kontaktiert und im Laufe der Woche getestet werden. Bei Schülern der A-Woche ist aktuell nichts zu veranlassen. Auch deren Eltern werden gebeten, nicht das Gesundheitsamt zu kontaktieren, um Telefonleitungen nicht unnötig zu belasten.

Ob die Schulschließung bis einschließlich Mittwoch, 15. Juli, ausreichend sein wird, will die Schulleitung entscheiden, wenn die ersten Testergebnisse Dienstag beziehungsweise Mittwoch vorliegen. Die Eltern werden weiterhin durch das Elternportal der Schule informiert. Auch das Landratsamt Schweinfurt, dort ist das für Stadt und Landkreis Schweinfurt zuständige Gesundheitsamt Schweinfurt angesiedelt, wird über Pressemitteillungen die Öffentlichkeit weiterhin auf dem Laufenden halten.