Corona-Hilfe-Schweinfurt: Wie eine Facebook-Gruppe Hilfe anbietet und damit gut ankommt

SCHWEINFURT – Binnen kürzester Zeit hat die Facebook-Gruppe Corona-Hilfe-Schweinfurt – Stand Montagmittag – 1122 Mitglieder. Tendenz ständig und stark steigend. Und das ist gut so. Denn diese Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht zu helfen – oder zumindest Hilfe zu vermitteln.

Aktuell bietet eine Zabrina Kinderbetreuung an – täglich ab 15 Uhr und auch am Wochenende. Eine Marielen möchte gerne in Poppenhausen für andere Leute einkaufen gehen und Gassi mit einem Hund. Eine Astrid verschenkt Osterhasen zum Basteln, Bemalen oder Dekorieren. Barbara will in Üchtelhausen für Bedürftige einkaufen oder stundenweise Kinder betreuen.

Und so weiter, und so fort. Aus fast schon allen Gemeinden des Landkreises hat irgendjemand für irgendetwas Hilfe angeboten. Und die Gruppe wächst weiter. Rasant. Und das ist gut so…

www.facebook.com/groups/510345473226375