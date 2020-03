Corona-Viruskrise: Was passiert mit den geplanten Veranstaltungen in der Schweinfurter Innenstadt?

SCHWEINFURT – Nun sieht es fast so aus, als würde in Schweinfurt das öffentliche Leben so langsam auch zum Erliegen kommen. Jedenfalls wurd nun der für den 29. März geplante verkaufsoffene Sonntag bereits mehr als zwei Wochen zuvor abgesagt. Davon betroffen ist natürlich auch der damit verbundene Fischmarkt, der von Donnerstag bis Montag auf dem Marktplatz stattfinden sollte.

Nun darf man gespannt sein, wie es danach weiter geht: Denn vier Wochen später, am Samstag, den 25. April, soll es eigentlich „Schweinfurt bunt erleben“ heißen, verbunden mit dem Rama Dama. Ein Festival in der Innenstadt von 11 bis 18 Uhr, verbunden mit dem City-Flohmarkt. Musik, Theater, Kleinkunst, Zauberei und Tanz auf den Straßen mit vielen Leute – aus heutiger Sicht undenkbar.

Und schon am Freitag, den 08. Mai, kann man bei schweinfurt@night bis Mitternacht bei der langen Shopping- und Kulturnacht einkaufen. Stand heute würde wohl auch dieses Event dem Corona-Virus zum Opfer fallen. Oder bessert sich bis dahin die Lage? Der Schweinfurter Innenstadt wäre es zu wünschen…