Corona-Zahlen Schweinfurt visualisiert

SCHWEINFURT – Seit den Corona-Lockerungen am 05.05.20 verfolgen wir die Zahlen und visualisieren sie ab und an. Am 16. Juni 2020 wurde das Ende des am 16. März 2020 ausgerufenen Katastrophenfalls aufgehoben, daher gibt es leider vom Landratsamt nur noch wöchentliche Zahlen. Die aktuellen von gestern wurden aber hier mit eingepflegt.

Auffällig ist leider der Anstieg der in Quarantäne befindlichen Personen: vom 17.06. bis gestern ist dieser leider von 48 Menschen auf 122 Personen angestiegen. Die Anzahl der Infizierten verharrt allerdings mehr oder minder auf gleichem Niveau und auch die Todesfälle sind seit langer Zeit unverändert.

Laut Johns Hopkins University steht Deutschland übrigens mit 193.371 Fällen nur noch an 14. Stelle der Infektionen. Erschreckend dazu die Zahlen aus USA mit 2.422.312 Fällen, gleich gefolgt von Brasilien (1.228.114) und Russland (613.148). Unsere beliebten Urlaubsländer Spanien und Italien stehen hierzu besser da: Spanien mit 247.486 und Italien mit 239.706 Fällen.