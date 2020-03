Coronavirus verhindert die Kommunalwahlen am 15. März nicht – Ergebnisse in der Rathausdiele

SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt weist darauf hin, dass die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Wählerinnen und Wähler nicht davon abhalten sollte, ihr Wahlrecht auszuüben.

Zum einen besteht noch die Möglichkeit zur Ausübung der Briefwahl. Wahlscheinanträge können per Post an die Stadt gesandt werden. Dabei möge der Wähler aber die Postlaufzeiten für den Hin- und Rückversand einkalkulieren. Wird es zeitlich zu knapp, ist es besser, den Antrag persönlich im Bürgerservice zu stellen. Dies ist bis Freitag, 13. März, 15:00 Uhr, möglich. Im Rathausfoyer sind Wahlkabinen aufgestellt, so dass die Briefwahl auch direkt im Rathaus durchgeführt werden kann.

Zum anderen bedeutet die Stimmabgabe im Wahllokal keine gesteigerte Infektionsgefahr. Denn das Virus verbreitet sich hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion. Daher ist es auch für die Stimmabgabe im Wahllokal wichtig, die üblichen Hygieneempfehlungen zum Schutz vor Infektionen einzuhalten, wie konsequente Handhygiene (häufiges und gründliches Händewaschen, mindestens 20-30 Sekunden), die Beachtung der Nies-/Hustenetikette (Husten und Niesen in die Ellenbeuge und nicht in die Hand) oder die Einhaltung eines gewissen Abstands von anderen Personen (1-2 m).

In den Wahllokalen werden entsprechende Aushänge zur Erinnerung angebracht; Möglichkeiten zum Händewaschen sind vorhanden. Die Wahlhelfer werden entsprechend instruiert.

Auch wenn eine Schmierinfektion unwahrscheinlich ist, wird auf die Möglichkeit hingewiesen, bei der Stimmabgabe im Wahllokal eigene, möglichst blau oder rot schreibende Stifte zu verwenden. Eine Verpflichtung, die im Wahllokal bereitgestellten Stifte zur Kennzeichnung der Stimmzettel zu verwenden, besteht nicht.

Wahlergebnisse in der Rathausdiele

Am kommenden Wahlsonntag wird es spannend in der Diele des Alten Rathauses. Ab 18:00 Uhr werden dort die Ergebnisse der Kommunalwahl präsentiert. Die Rathausdiele steht an diesem Abend allen Interessierten offen.

Nach Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen. Nach Weiterleitung der Ergebnisse ins Rathaus werden diese in der Diele des Rathauses ständig aktuell bekannt gegeben. Die Entwicklung der Wahlergebnisse kann live mitverfolgt werden. Vorläufige Endergebnisse werden gegen 21:00 Uhr für den/die Oberbürgermeister/in und gegen Mitternacht für die Stadtratsmitglieder erwartet.

Natürlich kann man den Wahlabend auch bequem von zu Hause aus verfolgen. Die Entwicklung der Wahlergebnisse wird im Internet unter www.schweinfurt.de ständig aktualisiert.