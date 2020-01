Da wird frÃ¤ngisch kocht – Almrausch in Dittelbrunn

Da wird frängisch kocht – Almrausch in Dittelbrunn

Teilen Facebook

Twitter

DITTELBRUNN – Was Werner Börtlein im neu erweckten Almrausch in Dittelbrunn auf den Teller bringt, das verzaubert die Freunde der fränkischen Küche. Gemütlich geht es zu in der urigen Gaststätte hoch über den Dächern der Gemeinde!

Man muss den Weg zum Almrausch erstmal finden, am besten Google-Maps fragen. Über kleine Gassen geht es teilweise erschreckend steil nach oben – der 1. Gang beim Auto oder die Bergsteigerausrüstung (Scherz) ist manchmal echt erforderlich. Aber, der Weg lohnt sich: hoch über den Dächern der Gemeinde Dittelbrunn offenbart sich, dass hier Wert auf Qualität gelegt wird.

Der Chef kocht immer frisch, so wie man es früher gemacht hat – mit eigenen Soßenansätzen und mit ganz viel Liebe. Deftig ist es meist und alles garantiert ohne künstliche Zusätze! Sogar die Klöße werden selbst gemacht und so schmeckt es dann eben auch!

Wurstsalat, Blaue Zipfel, Schnitzel, Braten…die Liebhaber der fränkischen Küche haben ein neues Zuhause in Dittelbrunn.

Infos unter almrausch.business.site/