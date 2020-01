Dank der Superhelden mindestens drei Linke im kÃ¼nftigen Schweinfurter Stadtrat? Wahrscheinlich wÃ¤rÂ´s besser fÃ¼r alle!

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – „Besser für alle“: So lautet der immer wieder kehrende Werbeslogan, mit dem die 44 Kandidaten der Linken in die Schweinfurter Stadtratswahl ziehen, in der man besser abschneiden möchte als bei den Kommunalwahlen 2014. Damals wählten 7,23 Prozent links, was zu drei Stadtratsposten reichte. Bei den OB-Wahlen schnitt die Partie besser ab. Trotzdem nominiert man diesmal niemanden.

Frank Firsching, vor sechs Jahren mit ziemlich genau 11 Prozent noch besser abschneidend als 2010, tritt nicht wieder an. Der heute 55-Jährige sagt auch warum: Weil rund ein Jahr lang hinter den Kulissen daran gearbeitet wurde, einen Gegenkandidaten für Oberbürgermeister Sebastian Remelé zu suchen, der als gemeinsamer, überparteilicher Kandidat hätte antreten können, so wie es Landrat Florian Töpper nun tut, der unter anderem von den Grünen ausdrücklich unterstützt wird. Dann aber präsentierten die Grünen überraschend Holger Laschka, die SPD zog mit Marietta Eder nach – doch die Linken bleiben dabei und halten sich an die Abmachung.

Für sie zählen die Stadtratswahlen, für die sie sich eine ziemlich ungewöhnliche Werbekampagne ausgedacht haben mit sechs Schwerpunkten und ein paar weiteren Programmteilen. Jeweils stehen für die Industriestadt Schweinfurt Superhelden des Alltags im Mittelpunkt; „normale“ Menschen, wegen denen die Gesellschaft funktioniert. Werte möchte man mit Leben erfüllen. Die fünf „Spitzenkandidaten“ präsentieren bei der Kampagne auf Plakaten jeweils ein Zukunftsthema. Als da wären:

1.) Bezahlbar wohnen: Superheldin ist hier eine ein Haus bauende Dame. „Mehr von uns ist besser für alle“, lautet der Slogan, dem sich in diesem Fall der Fraktionsvorsitzende Frank Firsching angenommen hat. Die Linke unterstützt voll und ganz das Bürgerbegehren „Bezahlbar wohnen in Schweinfurt“ und fordert bis zum Jahr 2026 den Neubau von mindestens 600 Sozialwohnungen in Schweinfurt. von der Stadt Schweinfurt, die 30 Prozent an Förderung bekommen könnte, was die Mieten errechnete 15 Prozent günstiger machen könnte, würde man selbst tätig werden und das nicht die städtische Tochter SWG machen lassen. Die könne – wie jetzt im neuen Stadtteil Bellevue – einige der vorhandenen Wohnblöcke sanieren. Doch da erhielt ein ortsfremdes Unternehmen den Zuschlag beim Kauf die Liegenschaften. So entstehen nun hochpreisige Eigentumswohnungen…

2.) Andrea C. Greber, 60 Jahre alte Germanistin und auf Listenplatz zwei, steht für Bildung und Kinderbetreuung. 1000 Krippenplätze für Kinder bis drei Jahre wollen die Linken schaffen, mit der Stadt als Trägerin und mit einem kostenlosen Mittagessen. Bislang sind nur ein Viertel der nachgefragten abgedeckt. Oft wollen oder gar müssen die jungen Eltern wieder zur Arbeit gehen. Eine Investition in Kinder sei eine Investition in die Zukunft. Ebenfalls gewünscht: Ganztagsangebote der Schulen für alle in Schweinfurt!

3.) Sinan Öztürk, seit 2008 Stadtrat, steht für gute Arbeit in Schweinfurt. Der Superheld dazu zerreißt gerade einen befristeten Vertrag. Solche sind den Linken Dornen in den Augen. Genauso wie Personen, die bei der Stadt oder ihren Tochtergesellschaften oder GmbHs deutlich unter Tarif beschäftigt sind. Mindestens 300 Anträge diesbezüglich hätten die Linken seit 2008 im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzungen gestellt, alle abgeblockt. Was sie noch fordern: Einen Industriedialog. „Es reicht nicht, dass man nach Schweden fährt und dort vom Hausmeister empfangen wird“, sagt Sinan Öztürk andeutend.

4.) Kerstin Reichert (46) will von Listenplatz vier aus den Klimaschutz sozial denken. Der Stadtbus müsse einerseits durch Elektrobetrieb umweltfreundlich, aber auch attraktiver werden. Letzteres durch einen halbstündigen Takt bis Mitternacht und am Wochenende bis 1 Uhr. Plus nächste Ausbaustufe in Verbindung mit dem Landkreis. Bis 2026 solle das Fahren mit dem Stadtbus möglichst kostenfrei sein, im ersten Schritt wenigstens an den Samstagen. Doch noch gebe es noch nicht mal den Willen, das zu testen. Die Linke will die Steigerwaldbahn reaktivieren, findet die Idee prima, diesen Express als Straßenbahn über die Innenstadt weiter in die Rhön fahren zu lassen. Beim Neubau der Maxbrücke sei jetzt schon die Machbarkeit einer solchen Citybahn zu prüfen. Natürlich sei auch eine zusätzliche Linie von beispielsweise Bad Königshofen nach Ochsenfurt sinnvoll. Wie auch der Ausbau des städtischen Radwegenetzes.

5.) Ergotherapeut Robert Striesow (33) steht für gute Pflege. Pflegekräften gehörten die größtmögliche Unterstützung. Das städtische Fredericke Schäfer-Heim müsse nicht nur baulich, sondern diesbezüglich auch konzeptionell erneuert werden, dürfe an Stelle des jetzigen Rückert-Baus kein Heim für die Oberschicht werden. Und das Leopoldina-Krankenhaus brauche zusätzliche Mitarbeiter. „Die Beschäftigten dort sind am Limit“, weiß Sinan Öztürk.

6.) betrifft die Integration statt Hetze. Respektvoll und friedlich müssen alle Menschen in Schweinfurt zusammenleben. Interkulturelle Begegnungszentren iu den Stadtzeilen könnten helfen. Man müsse auf Neubürger zugehen „und nicht darauf warten, bis die Leute kommen“, sagt Andrea C. Greber. Die Bereitschaft zur Integration müsse freilich auf beiden Seiten vorhanden sein. Wobei nichts Unmögliches gefordert werden sollte, wie es Frank Firsching mit einem anschaubaren Beispiel ausdrückt: „Es ist nicht so, dass der Italiener bei uns Schweinebraten essen muss statt Pizza!“

Für die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder die „City Bahn“ benötige man zwar die Unterstützung des Bundes. Doch auch die Schweinfurter Stadtkasse sei ja noch gut gefüllt. Kosten für weitere neue Parkhäuser – die Tiefgarage Kulturhalle kostete der Stadt knapp 15 Millionen Euro – könne man so sparen. Die Linken fragen sich, wieso man das Theater für 38 Millionen Euro sanieren oder ein Kulturforum für 14 Millionen Euro bauen müsse. Sie regen weiterhin beispielsweise an, beim Sozialausweis auch das Silvana und die Landesgartenschau einzubeziehen, die freie Kultur und die Sportvereine mit eigenen Liegenschaften besser zu fördern oder ein Konzept für ein barrierefreies Schweinfurt zu erarbeiten.

Mindestens mit Fraktionsstärke, also mit drei Personen wollen die Linken wieder in den Stadtrat einziehen. Genauso wichtig für sie: Die Mehrheitsverhältnisse dort, bislang eindeutig zu Gunsten der CSU. zu ändern. „Wir wollen, den Politikwechsel und dass Sebastian Remelé abgelöst wird“, sagt Frank Firsching. Und wen unterstützen die Linken im Schweinfurter OB-Wahlkampf? „Wir werden nicht die Arme verschränken und uns den Wahlkampf anschauen“, so Sinan Öztürk. Innerparteilich wird man darüber im Februar reden, die Basis soll entscheiden, für wen man eine Wahlempfehlung abgeben wird: Eder oder Laschka. „Ziel ist eine Stichwahl, und in der gab´s dann ja schon in der ein oder anderen Stadt eine Überraschung“, weiß Firsching.

Ende Februar auf alle Fälle schon mal zwei schöne Termine für Freunde der lokalen Politik und solche, die es noch werden wollen: Am Aschermittwoch spricht bei der Traditionsveranstaltung der Linken im Saal des TV Oberndorf ab 18.30 Uhr der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst, und am Tag danach, den 27. Februar, kommt ab 17.3 Uhr der bekannte und beliebte Gregor Gysi in Naturfreundehaus.

Unser Aufmacherbild zeigt von links: Sinan Öztürk, Andrea C. Greber und Frank Firsching.

www.die-linke-sw.de

Die 44 Kandidatinnen und Kandidaten der Linken für die Stadtratswahlen:

1

Frank Firsching

Geschäftsführer Gewerkschaft

55

2

Andrea C. Greber

Lektorin M.A.

60

3

Sinan Öztürk

Gewerkschaftssekretär

44

4

Kerstin Reichert

Bilanzbuchhalterin

47

5

Robert Striesow

Ergotherapeut B.Sc.

33

6

Agnes Conrad

Studentin

23

7

Ali Mursa Tas

Zerspanungsmechaniker

52

8

Carmen Starost

Erzieherin i.R.

61

9

Michael Dörfer

Sachbearbeiter

64

10

Anna-Rosa Braun

Studentin

24

11

Wolfgang Trüdinger

Logistikarbeiter

55

12

Petra Schleyer

Logistikarbeiterin

57

13

Rainer Nickel

Rentner

72

14

Berfin Aydin

Schülerin

24

15

Frank Hertel

Kaufmännischer Angestellter

49

16

Tatjana Braun

Justizangestellte

51

17

Dominik Höhn

Speditionskaufmann

41

18

Birgitt Vogel

Bürokauffrau

64

19

Wolfgang Ziller

Gewerkschaftssekretär i.R.

75

20

Sandy Insam

Seniorenbetreuerin

49

21

Udo Goger

Altenpfleger

51

22

Sonay Sanli

Visual Merchandiserin

26

23

Volker Reiter

Werbekaufmann

52

24

Marga Riedelsheimer

Rentnerin

67

25

Stéphane Boyer

Betriebsrat

48

26

Andrea Stenzinger

Verkäuferin

60

27

Richard Lohr

Rentner

60

28

Stefan Müller

Rentner

62

29

Andre Nickel

Industriemechaniker

50

30

Peter Schüllermann

Arbeiter

62

31

Patrick Schön

Betriebswirt (HWK)

37

32

Jürgen Dietz

Rentner

67

33

Rudolf Mihaly-Schuld

Industriemechaniker

53

34

Frank Jauch

Gewerkschaftssekretär

47

35

Karl-Heinz Poggel

Speditionskaufmann i.R.

68

36

Johann Weber

Maschinenführer

45

37

Anton Röhsler

Berufskraftfahrer

54

38

Andreas König

Bauingenieur

46

39

Haydar Sanli

Schweißer

58

40

Hasan Öztürk

Rentner

74

41

Florian Wehner

Groß- und Außenhandelskaufmann

32

42

Thomas Pösl

Schleifer

54

43

Arnold Conrad

Angestellter

59

44

Werner Starost

Werkzeugmacher i.R.

65