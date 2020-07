Das Kunst-Kaufhaus bringt neun Tage lang Leben in den Leerstand RÃ¼ckertstraÃŸe 8

Das Kunst-Kaufhaus bringt neun Tage lang Leben in den Leerstand Rückertstraße 8

SCHWEINFURT – Für den Mai war es geplant, nun soll es wirklich stattfinden: das 6. Kunst-Kaufhaus des KulturPackts. „Bummeln – schauen – Kunst shoppen“ ist das Motto, das für neun Tage Kunst und Leben in den Leerstand Rückertstraße 8 bringt, bekannt als das frühere Musikhaus Kreuzinger.

Unweit des Marktplatzes werden vom 25. Juli bis 02. August über eine Woche lang 30 Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten auf mehreren Ebenen präsentieren.

Dieses Kaufhaus ist keine klassische Ausstellung, sondern ein buntes Warenhaus der Kunst in dem jeder etwas finden kann. Individuelle Schnäppchen für den kleinen Geldbeutel hängen neben großformatigen Gemälden, Plastiken aus Holz, Metall oder Stein stehen neben bemaltem Geschirr. Metallobjekte, Fotocollagen, Keramik, Postkarten und vieles mehr werden angeboten. Abstraktes und Gegenständliches, Klassisches und Modernes, Humorvolles und Ernstes, Kitschiges und Tiefgründiges, Surreales und Konkretes sind im Kunst-Kaufhaus zu finden.

Die ausstellenden Künstler kommen aus dem ganzen Raum Unterfranken. Hinter dem etwas unscheinbaren Eingang des Hauses verbirgt sich genug Raum auf mehreren Ebenen, um trotz des Abstandsgebots ein entspanntes Betrachten zu ermöglichen. Und wer sich noch an ganz früher erinnern kann, als das Haus ein Schuhgeschäft beherbergte, kennt vielleicht noch die legendäre Holzrutsche vom Erdgeschoss in den Keller. Diese Rutsche existiert tatsächlich noch und darf (auf eigene Gefahr) gerne benutzt werden.

Nach einer kleiner Eröffnungsfeier am Vorabend ist das Schweinfurter Kunst-Kaufhaus ab Samstag, 25. Juli regulär geöffnet. Bis zum So, 2. August kann täglich Kunst besichtigt und gekauft werden: werktags von 14.00 – 18.00 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11.00 – 18.00 Uhr.

Mehr unter www.kulturpackt.de, 09721/803577 oder kulturpackt@gmx.de.