Das Lieblingslokal vom Grünen OB-Kandidaten Holger Laschka ist die Enoteca Chic hinterm Schrotturm

SCHWEINFURT – Wahlen stehen aktuell im Mittelpunkt. Die einen haben wir dicht vor uns, wenn der Bürger am 15. März entscheidet, wer in die Rathäuser der Region und wer ins Landratsamt einziehen wird. Inmitten von Wahlen befinden sich die Leser von sw1.news bereits, denn sie können unter 100 Vorschlägen für das aus ihrer Sicht beste Gastwirtshaus der Region in und um Schweinfurt abstimmen.

Ein Kandidat verbindet nun beides: Holger Laschka, der erster Oberbürgermeister der Grünen in seiner Heimatstadt Schweinfurt werden möchte, positioniert sich in Sachen Lieblingslokale. Und entscheidet sich für eines, was beim Voting dieses Portals gar nicht zur Wahl steht. Seine Nummer zwei und drei sind jedoch dabei, genauso wie seine (gar nicht) heimliche Nummer eins, die allerdings zum Landkreis Schweinfurt gehört. Holger Laschka sagt:

„Als OB-Kandidat konzentriere ich mich heute auf die Stadt Schweinfurt, weshalb mein Lieblings-Speiselokal, die urgemütliche Brauereigaststätte von Ulli Martin in Hausen, außen vor bleibt. In Schweinfurt gefällt mir die Enoteca Chic hinterm Schrotturm. Bewundernswert, was Gastgeber Sergio Soprano dort alles aus der kleinen Küche hervorzaubert – frische mediterrane Köstlichkeiten, immer hübsch angerichtet. Und seine Gattin Caroline Ankenbrand-Soprano ist am Tresen immer für einen spannenden Stadtplausch zu haben. Meine Frau Petra und ich fühlen uns hier immer sehr willkommen.

Gut bürgerlich essen lässt es sich mit der ganzen Familie im Brauhaus am Markt, das seit der Renovierung eine urfränkische Gemütlichkeit ausstrahlt. Mit Schweinfurter Bier wär‘s noch schöner, aber die Brauhaus-Zeiten sind leider vorbei. Das Essen schmeckt mir, die Portionen sind reichlich und ich liebe zur Vorspeise die fränkische Mostsuppe.

Im Sommer bin ich sehr gern im Biergarten des Naturfreundehauses. Wenn die bunten Lichter angehen und man sich zuvor von Benno Kauths Kochkünsten verwöhnen ließ, schmeckt das Helle vom Fass (Brauerei Roth) doppelt gut und man möchte am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Zumal man auch immer Freunde und Bekannte trifft, mit denen es sich herrlich diskutieren und philosophieren lässt.“

