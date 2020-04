Das sind sie: Die Top-15-GasthÃ¤user der Region in und um Schweinfurt stehen fest

Das sind sie: Die Top-15-Gasthäuser der Region in und um Schweinfurt stehen fest

Teilen Facebook

Twitter

KREIS SCHEINFURT – Aus 100 mach 15 – so hieß es in den vergangenen rund viereinhalb Wochen, die keine einfachen waren für die Gaststätten der Region. Dennoch suchte und sucht SW1.News aktuell nach dem besten Wirtshaus der Region – und kann nun die 15 Kandidaten präsentieren, die es in die Endwahl geschafft haben.

Weit über 100.000 Stimmen wurden im Verlauf des Monats März abgegeben, ein tolles Resultat. Mit klarem Vorsprung führt die Trattoria Italiana Gochsheim namens „Terra Nostra“ das Feld an. Vier weitere Gasthäuser bekamen mehr als 10.000 Stimmen im Verlauf der letzten 31 Tage.

Was auffällt: Die Plätze zwei bis vier belegen drei Gaststätten aus den Haßbergen, gefolgt von zwei fast nebeneinander liegenden Wirtshäusern im Weinort Altmannsdorf bei Michelau im Steigerwald. Und auf den Rängen neun bis elf finden sich drei Lokale aus Schonungen.

Im April stellt SW1.News nun alle Betriebe redaktionell ausführlich vor. Und vom 1. bis 15. Mai wird dann zwei Wochen lang neu gewählt, ehe Mitte des fünften Monats des Jahres das beste Gasthaus der Region in und um Schweinfurt feststeht. Rechtzeitig also zum Start in die neue Biergartensaison. Hoffentlich hat sich das Corona-Virus bis dahin wieder verzogen…

Hier die Top-15 mit den abgegebenen Stimmen:

Terra Nostra – Trattoria Italiana Gochsheim

13550 Stimmen

Brauerei-Gasthof Zenglein – Oberschleichach

12086 Stimmen

Restaurant Zum alten Bach, Zell am Ebersberg

11373 Stimmen

Brauereigaststätte Göller – Zeil am Main

11078 Stimmen

Gasthaus zum Zabelstein Altmannsdorf

10021 Stimme

Gasthaus zum Falkenberg Altmannsdorf

8910 Stimmen

„Distelhäuser am Markt“ Gerolzhofen

6112 Stimmen

Alte Warte – Kleingartenanlage Schweinfurt

5952 Stimmen

Alban Park Schonungen

5201 Stimme

Naturfreundehaus Mainblick Schonungen

5012 Stimmen

Pizzeria Baffetto Schonungen

5010 Stimmen

Almrösl – Am Bramberg Schweinfurt

4496 Stimmen

Hirschkeller – Mainberger Straße Schweinfurt

3280 Stimmen

Sportheim TSV Röthlein „Beim Schimi“

2803 Stimmen

Neue Schranne – Friedhofstraße Schweinfurt

2409 Stimmen