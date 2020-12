Das STADTRADELN 2020 war fÃ¼r Schwienfurt ein voller Erfolg mit einem Rekordergebnis

SCHWEINFURT – Die Schweinfurt Fahrradfahrer legten beim diesjährigen Stadtradeln so viele Kilometer zurück wie noch nie. Damit belegt die Stadt Schweinfurt in Bayern den 2.ten Platz in der Kategorie „50.000 – 99.999 Einwohner“.

Die Stadt Schweinfurt hat sich auch 2020 am STADTRADELN, einer bundesweiten Aktion des Klimabündnisses, beteiligt und dies höchst erfolgreich. Ziel des STADTRADELNS ist es, den Radverkehr zu fördern und möglichst viele Menschen auf das Fahrrad zu bringen.

Bereits zum sechsten Mal hat die Stadt Schweinfurt teilgenommen und die Teilnehmer haben es geschafft eine imposante Bestmarke zu setzen. Mit 1182 Beteiligten wurden 300.542 km zurückgelegt und damit über 44 Tonnen CO² eingespart.

Dies ist ein deutliches Zeichen, dass das Fahrrad von den Bürgern immer mehr als sinnvolles Verkehrsmittel, gerade auch in Corona Zeiten, gesehen wird.

Radfahren bietet die Möglichkeit sich an der frischen Luft zu bewegen, Ausflüge zu machen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun.

Im Aktionszeitraum vom 22. Juni bis 12. Juli wurde kräftig in die Pedale getreten. Besonders hervorzuheben sind die Schüler des Celtis-Gymnasiums, der Wilhelm-Sattler-Realschule und des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, welche trotz aller Einschränkungen starke Leistungen absolvierten.

Die Teams von ZF Schweinfurt (76.908 km), Schaeffler Schweinfurt (68.486 km) und SRAM (21.004 km) haben dieses Jahr ein beeindruckendes Ergebnis in der Kategorie „meiste gefahrene Kilometer“ erzielt.

In der Kategorie „fahrradaktivstes Team“ (durchschnittliche km pro Teammitglied) sind die Firma Pfisterbau (737,9 km pro Teammitglied), das Cycling Team Schweinfurt (570,8 km pro Teammitglied) und der ADFC Schweinfurt (534,1 km pro Teammitglied) hervorzuheben.

In der Einzelwertung fuhr der erste Platz 3.112 km, der zweite Platz 2.956 und der dritte Platz 2.365 km. Auch dies sind sehr starke Leistungen und verdienen Anerkennung.

Es wurden wie jedes Jahr die Gewinner in den verschiedenen Kategorien prämiert, sowie eine Verlosung unter allen Teilnehmern veranstaltet. Leider konnte auf Grund der derzeitigen Situation keine öffentliche Prämierung stattfinden, weshalb die Gewinner per Post prämiert wurden.

Die Stadt Schweinfurt ist dankbar und stolz auf die Leistung aller Teilnehmer und freut sich schon heute auf das STADTRADELN 2021.

Foto: Archiv