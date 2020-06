Das Volksfest kann kommen – oder eben halt auch nicht: Hauptsache das Bier ist da!

Teilen Facebook

SCHONUNGEN / SCHWEINFURT – Traditionell würde am Tag nach Fronleichnam kommenden Freitag, den 12. Juni, nun eigentlich das elftägige Schweinfurter Volksfest beginnen. Am Tag nach dem Walpurgisgericht im Oberndorfer Pfister-Park. Beides fällt bekanntlich aus Also holen wir uns das Fest nach Hause!

So dachte natürlich auch SW1.News-Vielschreiber Michael Horling, bekennender Bierfreund mit zunehmend abnehmendem Bierbauch aufgrund seiner jüngsten „Zehn Kilo abnehm-Diät“. Getreu dem Motto „Keiner kommt nach Schweinfurt, alle machen mit“ handelte er: Wenn schon keine mittelalterlichen Gestalten nach Oberndorf kommen oder Karussells und Achterbahnen auf den Volkfestplatz – dann doch wenigstens das gute Bier nach Hause.

Das Volksfestbier der Brauerei Roth, trotz fast 6 % Alkoholgehalt süffig ohne Ende, gibt´s zu einem tollen Preis in allen Getränkemärkten im Kasten – und gratis bekommen die Käufer einen Viererpack obendrauf.

24 0,5er Flaschen des unfassbar guten Bieres der Familie Borst zuhause in der Garage zu wissen – das macht die zwölf Tage ohne Walpurgisgericht und Volksfest halbwegs erträglich. 24 Flaschen, zwölf Tage: Das macht Sinn, das ist rund, das klingt nach launigen Frühsommer-Abenden für die nächsten knapp zwei Wochen.