Der 12. Volkacher Winterzauber 2020 ist das regionale Winter-OpenAir-Festival schlechthin

VOLKACH – Wer zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag in Volkach auf dem Marktplatz gähnende Leere, triste Winterstimmung und allgemeine Langeweile vermutet, dem sei gesagt: Dies ist eine Fehlanzeige! Genau in diesem Zeitraum von Mittwoch, 1. Januar bis Montag, 6. Januar findet in Volkach das Winter-OpenAir-Festival schlechthin statt – der Volkacher Winterzauber!

2020 feiert der Volkacher Winterzauber im Herzen der Volkacher Altstadt bereits seinen zwölften Geburtstag.

Winterzauber-Programm 2020

6x Live-Musik & 6x Show-Act

Neujahr / Mittwoch, 1. Januar 2020

15 – 17 Uhr Pferdekutschen-Rundfahrt in der Altstadt

15 – 19 Uhr Prosit Neujahr – Glückschweine basteln (kostenfrei)

15.30 Uhr Willis der Gaukler – die Gauklershow

18 – 20 Uhr Neujahrs-Standkonzert | Stadtkapelle Volkach

Winterzauber-Familien-Schnitzeljagd / Donnerstag, 2. Januar

Die Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife-Wiesentheid eG präsentiert:

15 – 18 Uhr Schnitzeljagd für Familien durch die Altstadt & das Winterzauber-Dorf: 3 Spielstationen & 1 Fragebogen lösen und Sachpreise gewinnen!

17 – 20 Uhr Daniel T. Coates – Band (Country-Musik)

Winterzauber-Magie & Narretei / Freitag, 3. Januar 2020

15.30 Uhr Zauberer Horlin (Foyer – Rathaus)

17 – 20 Uhr Aprés-Skiparty / Live-Musik: Showband „Frankenräuber“

18.15 Uhr Närrischer Rathaussturm 2020

Der närrische Schlagabtausch zwischen Stadtrat & Elferrat der KVO Obervolkach. Einzug der Elferratsabordnungen durch die Altstadt mit dem Spielmannszug

Winterzauber-Zirkus & Artistik / Samstag, 4. Januar 2020

15 – 18 Uhr NEU: Spiele-Paradies für kleine Winterzauber-Besucher (Rathaus-Foyer) mit Riesenlegos, Kindereisenbahn, Riesen-Vier-Gewinnt-Spiel (keine Betreuung vor Ort).

16 – 18 Uhr Zirkus-Mitmach-Workshop (Mindestalter ab 6 Jahren)

Manege frei für vier Disziplinen zum Selbsttest! Freut Euch auf Jonglieren, Teller drehen und vieles mehr!

17 – 20.30 Uhr Live-Musik: Cräcker (Rock & Pop)

19 Uhr PREMIERE: Luftartistik-Circus Fiamma

Junge Artisten, ein mobiles Trapez und atemberaubende Luftartistik-Tricks.

(Showfläche: Georg-Berz-Straße / 2 Minuten vom Winterzauber-Dorf)

Winterzauber-Straßenkünstler-Tag / Sonntag, 5. Januar 2020

15 – 18 Uhr NEU: Spiele-Paradies für kleine Winterzauber-Besucher

(Rathaus-Foyer / keine Betreuung vor Ort)

15.30 Uhr / 16.30 Uhr / 18.00 Uhr Straßenshow „Schenk-Spaß solo“

Temporeiche Show mit Jonglage, Feuer, Fakir und kleinen Zaubereien

17 – 20.30 Uhr Live-Musik: Heaven (80er, 90er, Rockclassics)

Winterzauber-Finale / Montag, 6. Januar 2020

WOLF Blechbearbeitung & WOLF Luftkanaltechnik (Volkach) präsentieren:

15 – 18 Uhr NEU: Spiele-Paradies für kleine Winterzauber-Besucher

(Rathaus-Foyer / keine Betreuung vor Ort).

15 – 18 Uhr NEU: wild wild west-Parcour (Western-Spieleland)

Goldwaschanlage, Hufeisen werfen, Marderpfahl, Galgen kegeln u.v.m.

17 – 20.30 Uhr Live-Musik: Isabellas (Oldies & Klassiker)

19 Uhr Winterzauber-Sternenglanz-Feuerwerk

(Showfläche: Georg-Berz-Straße / 2 Minuten vom Winterzauber-Dorf)

Allgemeine Infos:

Öffnungszeiten: Täglich von 15 bis 21 Uhr

Veranstaltungsort: Marktplatz Volkach

Eintritt frei! / Der Veranstalter behält sich kurzfristige Programmänderungen aus witterungstechnischen Gründen vor!

Kulinarik trifft Nostalgie

Das hat das Volkacher Winterzauber-Dorf zu bieten:

Winterzauber – Kulinarische Genüsse

Knuspernuss Glühwein- und Getränkewelt (Krzenck & Straetemans Schaustellerbetrieb)

Hausgemachte Suppen

Fränkische Bratwurst-Variationen ( Metzgerei Möslein)

Dinnete (Teigfladen-Variationen) aus dem Backofen (Der Wanderbeck)

Sabines Schwäbische Creperié (Sabine Wirblich)

Knuspernuss Kartoffelhaus (Krzenck & Straetemans Schaustellerbetrieb)

Maronen und Stockbrot (Tourismusverein Volkacher Mainschleife e.V.)

Winterzauber – Nostalgieerlebnisse:

Der Klassiker: Kinderkarussell

Die Neuigkeit: Nostalgie-Rad

Der Klassiker: Nostalgie-Fußball-Kickerwelt

Mit einer Familien-Schnitzeljagd startet der zweite Volkacher Winterzaubertag am Donnerstag, 2. Januar ab 15 Uhr. Mit Unterstützung der Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife – Wiesentheid eG haben die Winterzauber-Macher auf dem Volkacher Marktplatz einen Parcours mit drei Spielstationen und einem Rätselbogen organisiert. Teilnehmen kann jeder, der Lust und Laune hat. Wer alle Stationen samt Fragebogen erfolgreich absolviert, darf vor Ort gleich einen Sofortgewinn in Empfang nehmen. Die Schnitzeljagd ist bis 18 Uhr möglich. Für Musik sorgt an diese Abend die Daniel T. Coates Band mit Country-Musik.

Am Freitag, 3. Januar heißt die Devise Magie und Narretei. Pünktlich um 15.30 Uhr tritt der Zauberer Horlin auf. Um 18.15 Uhr gibt es eine Neuauflage des närrischen Schlagabtausches zwischen dem Stadtrat, Bürgermeister Peter Kornell und der Karnevalsvereinigung Obervolkach. Zuvor ziehen die Elferratsabordnungen mit rund 150 Teilnehmern mit Musik durch den Spielmannszug Wiesenbronn durch die Altstadt zum Marktplatz. Dort wird zwischen Marktbrunnen und Freitreppe des Rathauses der Schlagabtausch stattfinden. Stimmungsmusik darf mit einer Skihüttenparty an diesem Abend nicht fehlen: Zu Gast sind die Frankenräuber von 17 bis 20 Uhr.

Der Volkacher Winterzauber hat bis einschließlich Montag, 6. Januar täglich von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Informationen zum Programm gibt es auch im Internet unter www.volkach.de.

FOTO: Zauberer Horlin