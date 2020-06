Der DDC-Optimismus trotz Corona: Shows alle abgesagt – aber die DDC Factory hat wieder geöffnet!

SCHWEINFURT – Im September 2019 startete die DDC ein neues, großes Projekt – die DDC Factory. Eine Tanzschule, ein Kreativzentrum sowie ein Produktionsort für große Shows. Anstatt dem Ruf einer Großstadt zu folgen blieb die DDC stets der Heimat treu und holt mit der neuen Base stattdessen die Künstler aus den Großstädten nach Schweinfurt.

Das Besondere der DDC ist ihre Verbundenheit, alle Tänzer leben in Schweinfurt und waren teilweise früher selbst Schüler der DDC. Daher ist die Förderung von Kinder & Jugendlichen nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Showgruppe. Aber auch allgemein liegt ein wichtiger Fokus auf der kreativen Arbeit. Mit dieser Philosophie und Einstellung konnten die Jungs & Mädels bereits viel aufmerksam auf die neue Base in Schweinfurt lenken. Nicht zuletzt auch durch das neue Mural Painting an der Südfassade der DDC Factory.

Natürlich leidet auch die DDC unter der Corona-Situation. Mitten im Aufbau des Kursbetriebs der DDC Factory mit einem geplanten Workshop Day Mitte März sowie einer Tournee mit Florian Silbereisen hat der Virus den Betrieb über Nacht still gelegt. Schnell wurden allen klar, dass bis zu Sommer und auch im Sommer keine Auftritte mehr stattfinden werden. Auch die Factory musste geschlossen werden.

Für die Mitglieder der Factory wurden Online-Tutorials angeboten, welche öffentlich auf Instagram & Facebook zur Verfügung gestellt wurden, auch Live-Online-Classes wurden abgehalten. Mit dem Frühlingswetter einhergehend sanken aber auch die Zuschauerzahlen am heimischen PC.

Auch die DDC-Showgruppe hat das Thema Livestreams aufgegriffen. Anfangs – der rechtlichen Situation geschuldet – konnten lediglich aufgezeichnete Shows gestreamt werden. Mit den ersten Lockerungen für Profisportlern war es dann auch der DDC wieder gestattet in kleinen Gruppen zu trainieren und man konnte einen ersten Livestream aus der Factory mit regionalen Künstlern umsetzen.

“Es war unglaublich viel Arbeit die Situation zu managen und organisieren, wir sind jedem dankbar der mitgemacht hat und die eingenommen Spenden wurden auch an alle beteiligten Personen verteilt. Jedoch merkten wir selber, dass wir gerade verzweifelt versuchten in dieser Situation Irgendwas zu machen und dabei den Fokus auf unser Kerngebiet verlieren”, so Marcel von der DDC. Es wird wieder eine Zeit nach Corona geben und auch die DDC wird wieder auf der Bühne stehen. Und so haben sie sich entschlossen die Zeit zu nutzen um vieles Neues voranzutreiben.

Projekte und Ideen die immer aufgeschoben wurden, da die Crew einfach zu viel unterwegs war. Beispielsweise ein neuer Online Shop, neue Show-Requisiten und Showe-Effekte, bis hin zur Optimierung des gesamten Workflows und des öffentlichen Auftritts. Die Jungs & Mädels sind hier gerade mitten in der Umsetzung und werden sicherlich noch stärker aus der Krise zurückkommen. Finanziell tat es natürlich weh. Aber die DDC ist zuversichtlich, dass die Situation sich bald wieder ändert, hat in der Vergangenheit auch gut gewirtschaftet und kann daher auf Rücklagen zurückgreifen.

Der Kursbetrieb in der DDC Factory ist nun wieder gestartet und wird mit viel Freude von Kids, Teens und auch den Eltern angenommen. Der Dank der Crew gilt daher auch den Kids & Eltern die in schwierigen Phase die DDC Factory treu unterstützt haben.