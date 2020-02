Der Offline-Handel muss sich auch weiterhin warm anziehen: die Online-Konkurrenz schlÃ¤ft nicht! Amazon-Automaten in Schweinfurt

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Der Online-Handel ist durch seine Innovationen bekannt. Nicht nur, dass das Shoppen online bequem von Sessel aus geht. Die Ideen der Online-Händler, vor allen Dingen der großen sind grenzenlos, wie ein Blick in den Schweinfurter Hafen zeigt.

Wer in den letzten Wochen im Schweinfurter Hafen einmal bei Aldi oder DM einkaufen war, dem ist der Amazon-Automat sicher aufgefallen. Online-Shoppen und das Paket am nächsten Tag direkt hier abholen. Der Online-Handel macht den Service vor: Shoppen 24/7.

Amazon ist ja bekannt durch seinen schnellen Lieferservice: meist kommen bestellte Pakete am nächsten Tag schon mit dem Paketdienst an. Oft trifft der Paketbote aber niemanden zuhause an und hinterlässt daher einen Abholzettel – der kann aber nur zu normalen Geschäftszeiten gegen das eigentlichen Paket „eingelöst“ werden. Der Automat erlaubt nun die Abholung zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Zugangscode!

Es heißt also weiterhin für den klassischen Handel: zieht Euch warm an! Auch in Schweinfurt bleibt die Zeit nicht stehen…auch wenn manche das glauben mögen! Und wenn die Dronentechnik sich so rasant weiter entwickelt, dann fliegen uns bald die Amazon-Pakete im wahrsten Sinne des Wortes „um die Ohren“.

Laut unseren Recherchen gibt es übrigens sogar bereits drei dieser Automaten in Schweinfurt:

Aldi Markt, Schweinfurter Str. 122, Niederwerrn

Aldi, Heckenweg 5, Schweinfurt

Aldi, August-Borsig-Str. 2, Sennfeld

Amazon scheint sich mit dem Discounter Aldi einig zu sein…am Ende gewinnen immer die Großen!